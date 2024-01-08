Ulaşımda Fiyatlar Yükseldi: İstanbul'da Toplu Taşımaya Büyük Zam!
Ulaşımda Fiyatlar Yükseldi: İstanbul'da Toplu Taşımaya Büyük Zam!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME'nin toplantısından zam kararı çıktı. İstanbul'da toplu taşıma ücretleri yüzde 18 ila 28 arasında zamlandı.
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UKOME'nin toplantısından toplu ulaşım ücretlerine yüzde 18 ile 28 arasında zam kararı çıktı.
Taleplerle birlikte, enflasyon, asgari ücret ve yakıt fiyatları değerlendirilerek zam teklifi görüşüldü.
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, zammı az bulurken, "Seçim öncesi toplu taşımaya az zam verebilirsiniz ama taksi, minibüs ve servisler ayrı değerlendirilmeli. Yüzde 65 zam talep ediyoruz" dedi.
Tartışmalar çıkan toplantıda, oylamada teklif oybirliğiyle kabul edilirken, İstanbul ulaşımında 2024 yılı fiyatları şu şekilde belirlendi.
İBB'ya ait toplu taşımada 15 lira tam bilet ücreti 17,70 TL’ye, öğrenci bileti 7,31 TL'den 8,62 TL'ye çıkarıldı. Mavi Kart aylık tam abonman ücreti 1.177 liradan 1.388 liraya, öğrenci aylık abonman da 212 liradan 250 lirada çıktı.
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Taksi indi-bindi ücreti 70 TL’den 90 TL’ye çıkarken, açılış ücreti 19,17 TL'den 24,55’TL’ye, kilometre başına ücreti de 12,89 TL'den 17,61 TL’ye çıktı.
Servis ücretleri okul taşımacılığında ilk kilometrede 1.300 liradan 1.665 liraya, personel taşımacılığında 675,84 liradan 865,69 liraya çıktı. Bu artışlar ikinci yarıyıl geçerli olacak.
Minibüs fiyatları da öğrenci 10 TL, 0-4 kilometre uzaklık 15,50 TL'ye, 4-7 kilometre arası mesafelerde 16,50 TL'ye, 07-11 kilometre arası mesafe 18 TL'ye, 11-15 kilometre mesafe 28,50 TL ve 15-20 kilometre mesafe 20 TL'ye çıktı.
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