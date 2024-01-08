Ulaşımda Fiyatlar Yükseldi: İstanbul'da Toplu Taşımaya Büyük Zam!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi Serdar Yücel geçmiş yıllarda senelik yapılan artışların akaryakıt zamları nedeniyle ağustosta ara zam sonrası yeniden zam yapıldığını açıkladı. Yücel, yüzde 28,09 oranında zammı fazla bulduğunu belirtirken, yüzde 15 zam önerdi.

Metro, İETT yöneticileri ve esnaf odaları temsilcileri, maliyetlerin karşılanamaz boyutlarda olduğunu iletirken, toplu ulaşımın sürdürülebilmesi için zamların gerekli olduğunu ilettiler.