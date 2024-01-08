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Ulaşımda Fiyatlar Yükseldi: İstanbul'da Toplu Taşımaya Büyük Zam!

Ulaşımda Fiyatlar Yükseldi: İstanbul'da Toplu Taşımaya Büyük Zam!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.01.2024 - 15:34 Son Güncelleme: 08.01.2024 - 15:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME'nin toplantısından zam kararı çıktı. İstanbul'da toplu taşıma ücretleri yüzde 18 ila 28 arasında zamlandı.

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UKOME'nin toplantısından toplu ulaşım ücretlerine yüzde 18 ile 28 arasında zam kararı çıktı.

UKOME'nin toplantısından toplu ulaşım ücretlerine yüzde 18 ile 28 arasında zam kararı çıktı.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ocak toplantısında İstanbul’da toplu ulaşıma zam teklifi görüşüldü. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın geçtiğimiz günlerde yüzde 65 zam talebi açıklanırken, personel servisi işletmecileri yüzde 100, okul servisi işletmecileri yüzde 60, minibüsçüler odası yüzde 65 ve Turyol Kooperatifi de yüzde 60 zam talebinde bulundu.

Taleplerle birlikte, enflasyon, asgari ücret ve yakıt fiyatları değerlendirilerek zam teklifi görüşüldü.

Taleplerle birlikte, enflasyon, asgari ücret ve yakıt fiyatları değerlendirilerek zam teklifi görüşüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi Serdar Yücel geçmiş yıllarda senelik yapılan artışların akaryakıt zamları nedeniyle ağustosta ara zam sonrası yeniden zam yapıldığını açıkladı. Yücel, yüzde 28,09 oranında zammı fazla bulduğunu belirtirken, yüzde 15 zam önerdi. 

Metro, İETT yöneticileri ve esnaf odaları temsilcileri, maliyetlerin karşılanamaz boyutlarda olduğunu iletirken, toplu ulaşımın sürdürülebilmesi için zamların gerekli olduğunu ilettiler.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, zammı az bulurken, "Seçim öncesi toplu taşımaya az zam verebilirsiniz ama taksi, minibüs ve servisler ayrı değerlendirilmeli. Yüzde 65 zam talep ediyoruz" dedi.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, zammı az bulurken, "Seçim öncesi toplu taşımaya az zam verebilirsiniz ama taksi, minibüs ve servisler ayrı değerlendirilmeli. Yüzde 65 zam talep ediyoruz" dedi.

Taksiciler, daha önce de zam talebini iletmişlerdi.

Tartışmalar çıkan toplantıda, oylamada teklif oybirliğiyle kabul edilirken, İstanbul ulaşımında 2024 yılı fiyatları şu şekilde belirlendi.

Tartışmalar çıkan toplantıda, oylamada teklif oybirliğiyle kabul edilirken, İstanbul ulaşımında 2024 yılı fiyatları şu şekilde belirlendi.

İBB'ya ait toplu taşımada 15 lira tam bilet ücreti 17,70 TL’ye, öğrenci bileti 7,31 TL'den 8,62 TL'ye çıkarıldı. Mavi Kart aylık tam abonman ücreti 1.177 liradan 1.388 liraya, öğrenci aylık abonman da 212 liradan 250 lirada çıktı.

İBB'ya ait toplu taşımada 15 lira tam bilet ücreti 17,70 TL’ye, öğrenci bileti 7,31 TL'den 8,62 TL'ye çıkarıldı. Mavi Kart aylık tam abonman ücreti 1.177 liradan 1.388 liraya, öğrenci aylık abonman da 212 liradan 250 lirada çıktı.
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Taksi indi-bindi ücreti 70 TL’den 90 TL’ye çıkarken, açılış ücreti 19,17 TL'den 24,55’TL’ye, kilometre başına ücreti de 12,89 TL'den 17,61 TL’ye çıktı.

Taksi indi-bindi ücreti 70 TL’den 90 TL’ye çıkarken, açılış ücreti 19,17 TL'den 24,55’TL’ye, kilometre başına ücreti de 12,89 TL'den 17,61 TL’ye çıktı.

Servis ücretleri okul taşımacılığında ilk kilometrede 1.300 liradan 1.665 liraya, personel taşımacılığında 675,84 liradan 865,69 liraya çıktı. Bu artışlar ikinci yarıyıl geçerli olacak.

Servis ücretleri okul taşımacılığında ilk kilometrede 1.300 liradan 1.665 liraya, personel taşımacılığında 675,84 liradan 865,69 liraya çıktı. Bu artışlar ikinci yarıyıl geçerli olacak.

Minibüs fiyatları da öğrenci 10 TL, 0-4 kilometre uzaklık 15,50 TL'ye, 4-7 kilometre arası mesafelerde 16,50 TL'ye, 07-11 kilometre arası mesafe 18 TL'ye, 11-15 kilometre mesafe 28,50 TL ve 15-20 kilometre mesafe 20 TL'ye çıktı.

Minibüs fiyatları da öğrenci 10 TL, 0-4 kilometre uzaklık 15,50 TL'ye, 4-7 kilometre arası mesafelerde 16,50 TL'ye, 07-11 kilometre arası mesafe 18 TL'ye, 11-15 kilometre mesafe 28,50 TL ve 15-20 kilometre mesafe 20 TL'ye çıktı.
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