İstanbul'da Karın Etkili Olmasıyla Ortaya Çıkan Toplu Taşıma Anları Bir Kez Daha Düşündürdü
İstanbul'da Karın Etkili Olmasıyla Ortaya Çıkan Toplu Taşıma Anları Bir Kez Daha Düşündürdü
2025 yılında açıklanan TÜİK verilerine göre İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. Tabii bu sayının içerisinde nüfus kaydı İstanbul'da olmadığı halde İstanbul'da yaşayanlar ve sayısı bir hayli çok olan turistler yok. Güncel sayının çok daha fazla olduğu tahmin edilen İstanbul'da özellikle trafikte zor anlar yaşanıyor.
Karın etkili olmasının ardından toplu taşımalarda da insanı hayrete düşüren anlar yaşandı.
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İstanbul yeniden kara teslim oldu.
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Kar, birçok sorunu da beraberinde getirdi.
En yoğun metro ve metrobüs istasyonlarından biri olan Gayrettepe'deki durum bu şekildeydi;
Bazı metro istasyonlarında ise ilginç anlar yaşandı.
Peki bu kalabalığın sebebi nedir?
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Neyse ki her durumdan mizah çıkarabiliyoruz.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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