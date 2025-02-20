onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İstanbul'da Karın Etkili Olmasıyla Ortaya Çıkan Toplu Taşıma Anları Bir Kez Daha Düşündürdü

İstanbul'da Karın Etkili Olmasıyla Ortaya Çıkan Toplu Taşıma Anları Bir Kez Daha Düşündürdü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 12:25

2025 yılında açıklanan TÜİK verilerine göre İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. Tabii bu sayının içerisinde nüfus kaydı İstanbul'da olmadığı halde İstanbul'da yaşayanlar ve sayısı bir hayli çok olan turistler yok. Güncel sayının çok daha fazla olduğu tahmin edilen İstanbul'da özellikle trafikte zor anlar yaşanıyor. 

Karın etkili olmasının ardından toplu taşımalarda da insanı hayrete düşüren anlar yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul yeniden kara teslim oldu.

İstanbul yeniden kara teslim oldu.

2025 yılında 'bir türlü gelmek bilmedi' denen kar, sonunda etkisini gösterdi. Biraz gecikmeli gelmiş olsa da kış tüm yurtta hakkını verdi. Geçtiğimiz hafta etkili olan karın ardından İstanbul yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Kar, birçok sorunu da beraberinde getirdi.

Kar, birçok sorunu da beraberinde getirdi.

Güncel nüfusu 20 milyona yaklaşan İstanbul'da yaşayanlar karın yağmasıyla zor anlar yaşadı. Meteoroloji ve AKOM uyarılarına devam ederken İstanbullular evlerine, iş yerlerine gitmek için uzun uğraşlar vermek zorunda kaldı. İş çıkış saatinde İstanbul'un haritası tamamen kırmızıya döndü.

En yoğun metro ve metrobüs istasyonlarından biri olan Gayrettepe'deki durum bu şekildeydi;

En yoğun metro ve metrobüs istasyonlarından biri olan Gayrettepe'deki durum bu şekildeydi;
twitter.com

Bazı metro istasyonlarında ise ilginç anlar yaşandı.

Bazı metro istasyonlarında ise ilginç anlar yaşandı.
twitter.com

Peki bu kalabalığın sebebi nedir?

Peki bu kalabalığın sebebi nedir?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Neyse ki her durumdan mizah çıkarabiliyoruz.

Neyse ki her durumdan mizah çıkarabiliyoruz.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın