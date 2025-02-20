İstanbul'da Karın Etkili Olmasıyla Ortaya Çıkan Toplu Taşıma Anları Bir Kez Daha Düşündürdü

2025 yılında açıklanan TÜİK verilerine göre İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. Tabii bu sayının içerisinde nüfus kaydı İstanbul'da olmadığı halde İstanbul'da yaşayanlar ve sayısı bir hayli çok olan turistler yok. Güncel sayının çok daha fazla olduğu tahmin edilen İstanbul'da özellikle trafikte zor anlar yaşanıyor.

Karın etkili olmasının ardından toplu taşımalarda da insanı hayrete düşüren anlar yaşandı.