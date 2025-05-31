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İstanbul'da Kapalı Metro Durakları: 31 Mayıs Metrolar Açık mı? Bugün Hangi Metro Durakları Kapalı?

İstanbul'da Kapalı Metro Durakları: 31 Mayıs Metrolar Açık mı? Bugün Hangi Metro Durakları Kapalı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.05.2025 - 10:49

İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda megakentte 31 Mayıs Cumartesi günü bazı metro durakları kapatılacak. Bu duyurunun ardından hangi metro duraklarının kapalı olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 31 Mayıs Metrolar Açık mı? Bugün Hangi Metro Durakları Kapalı?

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31 Mayıs Metrolar Açık mı?

31 Mayıs Metrolar Açık mı?

Hafta sonunda İstanbul’un tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar haftanın yorgunluğu megakenti keşfederek atmak istiyor. Ancak plan yapanlar dikkat! Bazı metro durakları bugün kapalı olacak. İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda Avrupa yakasında bazı metro durakları hizmet vermeyecek. 

Anadolu yakasında metrolar kesintisiz hizmete devam edecek. Avrupa yakasında ise Yenikapı, Vezneciler, Haliç, Osmanbey, Şişli-Mecidiyeköy, Levent, 4. Levent, Sanayi Mahallesi, Seyrantepe, İTÜ, Atatürk Oto Sanayi, Darüşşafaka, Hacıosman metro durakları açık olacak.

Bugün Hangi Metro Durakları Kapalı?

Bugün Hangi Metro Durakları Kapalı?

31 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’ten itibaren bazı metro durakları kapalı olacak.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada kapalı olacak duraklar şöyle sıralandı:

'İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.'

Metro durakları Taksim'de Gezi Parkı'nın 12'nci yıl anması nedeniyle kapalı olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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