Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İstanbul’da Büyük Operasyon: 4 Ton 604 Kilogram Uyuşturucu Yakalandı

İstanbul’da Büyük Operasyon: 4 Ton 604 Kilogram Uyuşturucu Yakalandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.03.2024 - 11:23

İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen “Narkoçelik-5” operasyonunda 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

AYRINTILAR GELECEK...

İçeriğin Devamı Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
2
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Nuray

Ve bunların 4'ü yabancı uyruklu¿ cesarete rahatlığa bakar mısın..

sairsel

hepsinin münasip yerlerine birer ton afedersin!

ZrDeli

bir pudra şekeri sevicisine çok kötü darbe yapmışlar..

Tugay Başan

iyi yarın bir gün kendileri piyasaya sürer artık hazırlanın her yerde torbacılar artacak