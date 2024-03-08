İstanbul’da Büyük Operasyon: 4 Ton 604 Kilogram Uyuşturucu Yakalandı
İstanbul’da Büyük Operasyon: 4 Ton 604 Kilogram Uyuşturucu Yakalandı
İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen “Narkoçelik-5” operasyonunda 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
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Ve bunların 4'ü yabancı uyruklu¿ cesarete rahatlığa bakar mısın..
hepsinin münasip yerlerine birer ton afedersin!
bir pudra şekeri sevicisine çok kötü darbe yapmışlar..
iyi yarın bir gün kendileri piyasaya sürer artık hazırlanın her yerde torbacılar artacak