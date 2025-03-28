İstanbul Boğazı’nda 2 Saat Arayla 2 Erkek Cesedi Bulundu
İstanbul Boğazı’nda 2 Saat Arayla 2 Erkek Cesedi Bulundu
İstanbul Boğazı Baltalimanı mevkiinde 2 saat arayla denizden 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden bota alınan Murat Şahin (26) ve Onur Ödem’in (30) cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
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Olay, 25 Mart Salı günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı mevkiinde meydana geldi.
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Kısa sürede olay yerine gelen ekipler deniz yüzeyindeki kişiyi bota alarak karaya çıkardı.
Bu olaydan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde deniz yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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