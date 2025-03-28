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İstanbul Boğazı’nda 2 Saat Arayla 2 Erkek Cesedi Bulundu

İstanbul Boğazı’nda 2 Saat Arayla 2 Erkek Cesedi Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.03.2025 - 13:38

İstanbul Boğazı Baltalimanı mevkiinde 2 saat arayla denizden 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden bota alınan Murat Şahin (26) ve Onur Ödem’in (30) cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

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Olay, 25 Mart Salı günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı mevkiinde meydana geldi.

Olay, 25 Mart Salı günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre boğazda tekneyle dolaşan bir balıkçı, deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişi olduğunu fark etti. Balıkçının ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler deniz yüzeyindeki kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler deniz yüzeyindeki kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Üstünden Murat Şahin’e ait kimlik çıkan kişinin vücudunda darp ve morluk izine rastlanmadı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu olaydan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde deniz yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

Bu olaydan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde deniz yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin bota alarak kıyıya çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin Onur Ödem'e ait olduğu öğrenilirken, Ödem ve Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. 

Polis her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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