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İstanbul'a Giriş ve Çıkış Yasaklandı mı? İşte 27 Mart'a Kadar Uzatılan Eylem Yasağı ve Kısıtlamalar

İstanbul'a Giriş ve Çıkış Yasaklandı mı? İşte 27 Mart'a Kadar Uzatılan Eylem Yasağı ve Kısıtlamalar

Ekrem İmamoğlu İBB
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.03.2025 - 22:32

İstanbul Valiliği, 19 Mart tarihinde 23 Mart'a kadar şehirde toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasak olduğunu duyurmuştu. Bugün yapılan basın açıklaması ile eylem yasaklarının 27 Mart'a kadar uzatıldığı ilan edildi. Ayrıca İstanbul'a giriş-çıkışların da kısıtlandığı bildirildi. Kısıtlamaların ardından pek çok kişi megakentte son durumu merak etti. Peki, İstanbul'a giriş ve çıkış yapmak yasaklandı mı?

İşte, detaylar...

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İstanbul Valiliği, 19 Mart'tan beri süren eylem yasağını 27 Mart'a kadar uzattı. Buna ek olarak şehre giriş ve çıkışlara kısıtlama getirdi.

İstanbul Valiliği, 19 Mart'tan beri süren eylem yasağını 27 Mart'a kadar uzattı. Buna ek olarak şehre giriş ve çıkışlara kısıtlama getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 19 Mart'ta getirilen eylem yasağı, İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi ile 27 Mart tarihine kadar uzatıldı. 

T.C. İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce yapılan Basın Açıklamasında, yasaklar için belirlenen süre, '23.03.2025 günü saat 00:01’den 26.03.2025 günü saat 23:59’a kadar (4 gün) süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir.' ifadeleriyle duyuruldu.

Peki, İstanbul'a Giriş ve Çıkış Yapmak Yasaklandı mı? Kimlere Kısıtlama Getirildi?

Peki, İstanbul'a Giriş ve Çıkış Yapmak Yasaklandı mı? Kimlere Kısıtlama Getirildi?

Eylem yasaklarına ek olarak bugünden itibaren İstanbul'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi. Kısıtlamanın ne kadar süreceği ise henüz bilinmiyor. 

Valilik açıklamasında, 'İlimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergahını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir' ifadelerine yer verildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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