İstanbul'a Giriş ve Çıkış Yasaklandı mı? İşte 27 Mart'a Kadar Uzatılan Eylem Yasağı ve Kısıtlamalar

Eylem yasaklarına ek olarak bugünden itibaren İstanbul'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi. Kısıtlamanın ne kadar süreceği ise henüz bilinmiyor.

Valilik açıklamasında, 'İlimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergahını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir' ifadelerine yer verildi.