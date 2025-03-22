İstanbul'a Giriş ve Çıkış Yasaklandı mı? İşte 27 Mart'a Kadar Uzatılan Eylem Yasağı ve Kısıtlamalar
İstanbul'a Giriş ve Çıkış Yasaklandı mı? İşte 27 Mart'a Kadar Uzatılan Eylem Yasağı ve Kısıtlamalar
İstanbul Valiliği, 19 Mart tarihinde 23 Mart'a kadar şehirde toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasak olduğunu duyurmuştu. Bugün yapılan basın açıklaması ile eylem yasaklarının 27 Mart'a kadar uzatıldığı ilan edildi. Ayrıca İstanbul'a giriş-çıkışların da kısıtlandığı bildirildi. Kısıtlamaların ardından pek çok kişi megakentte son durumu merak etti. Peki, İstanbul'a giriş ve çıkış yapmak yasaklandı mı?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Valiliği, 19 Mart'tan beri süren eylem yasağını 27 Mart'a kadar uzattı. Buna ek olarak şehre giriş ve çıkışlara kısıtlama getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, İstanbul'a Giriş ve Çıkış Yapmak Yasaklandı mı? Kimlere Kısıtlama Getirildi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın