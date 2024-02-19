İsmi Anons Edilmeyen Lütfü Savaş’ın Eşinden Dikkat Çeken Paylaşım!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) adaylık konusu nedeniyle tartışmaların odağı haline gelen Lütfü Savaş'ın ismi, belediye başkanlarının tanıtım toplantısında anons edilmedi. Bu durumun hemen ardından, Savaş'ın eşi Nazan Savaş, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.