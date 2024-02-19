İsmi Anons Edilmeyen Lütfü Savaş’ın Eşinden Dikkat Çeken Paylaşım!
İsmi Anons Edilmeyen Lütfü Savaş’ın Eşinden Dikkat Çeken Paylaşım!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) adaylık konusu nedeniyle tartışmaların odağı haline gelen Lütfü Savaş'ın ismi, belediye başkanlarının tanıtım toplantısında anons edilmedi. Bu durumun hemen ardından, Savaş'ın eşi Nazan Savaş, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara'da düzenlediği bir toplantıda yerel seçimlerde yarışacak olan tüm belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı.
Ancak, toplantıda Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi, bu durum çeşitli tartışmalara neden oldu.
Gazeteci Cem Küçük, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Lütfü Savaş'ı tanıtmadı. Yarın yeni aday açıklayacaklar" ifadelerini kullandı.
Bu durumun ardından Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Nazan Savaş, eşiyle çekilmiş bir fotoğrafını "Yolumuza devam ediyoruz. hatayiçinLütfüSavaş" notuyla paylaştı.
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Bu paylaşımda herhangi bir CHP logosu veya amblemi yer almadı ve parti ismi de geçmedi.
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