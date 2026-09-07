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İSG, mobil sağlık ve laboratuvar süreçlerini yönetirken işletmelerin dikkat etmesi gereken 7 başlık

İSG, mobil sağlık ve laboratuvar süreçlerini yönetirken işletmelerin dikkat etmesi gereken 7 başlık

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Onedio Content - Onedio Editörü
07.09.2026 - 16:09
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Bir işletmede çalışan sağlığı, saha güvenliği, laboratuvar, çevre ve eğitim birbirinden ayrı başlıklar gibi görünse de günlük operasyonda aynı takvimi etkiliyor. Peki bu alanları daha düzenli yönetmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? 7 başlıkta bakalım.

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İş sağlığı ve güvenliğini yalnızca mevzuat takibi olarak görmek tabloyu eksik bırakıyor. İşe giriş kontrolleri, periyodik sağlık taramaları, sahadaki riskler, laboratuvar sonuçları, çevresel yükümlülükler ve eğitim takvimi aynı işletmede birbirine temas ediyor. Başlıklardan biri aksadığında planlama ve bilgi akışı da bundan etkilenebiliyor.

ENSATURK Mühendislik bu alanları iş sağlığı ve güvenliği, laboratuvar, mobil sağlık, çevre danışmanlığı, eğitim ve sosyal uygunluk denetim danışmanlığı başlıkları altında birlikte ele alıyor. İstanbul merkez ve Gebze şube yapılanmasıyla çalışan firma, ihtiyaç duyulan hizmetleri tek tip paket yerine işletmenin çalışma düzenine göre planlamayı öne çıkarıyor.

Birden fazla süreci aynı takvimde görmek işi kolaylaştırıyor

İşe yeni başlayan bir çalışanın sağlık tetkiki, mevcut çalışanların periyodik kontrolleri, sahadaki İSG aksiyonları ve çevre izinleri farklı ekiplerin takibini gerektirebiliyor. Özellikle çalışan sayısı veya vardiya arttığında “kim, ne zaman, hangi işlem için?” sorusunun cevabını tek yerde görebilmek operasyonu daha anlaşılır hale getiriyor.

ENSATURK’ün tek çatı yaklaşımı tam da bu noktada devreye giriyor. İşletme, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığından laboratuvar tetkiklerine ve çevre danışmanlığına kadar farklı başlıklarda aynı kurumla iletişim kurabiliyor. Buradaki asıl değer, hizmetleri yan yana sıralamak değil; planlama ve kayıt akışını birbirinden koparmamak.

İşe giriş ve periyodik taramalarda laboratuvar ayağını atlamamak gerekiyor

İşe giriş ve periyodik taramalarda laboratuvar ayağını atlamamak gerekiyor

Çalışan sağlığı tarafında taramanın yapılması kadar sonuçların düzenli biçimde alınması ve takip edilebilmesi de önemli. ENSATURK bünyesindeki laboratuvar hizmetleri; işe giriş sağlık raporları, sağlık tetkikleri, periyodik taramalar, analiz ve raporlama süreçleri için altyapı sağlıyor. Firmanın paylaştığı bilgilere göre dijital sonuç erişimi ve e-Nabız entegrasyonu da bu çalışma düzeninin parçaları arasında.

Merkez laboratuvarın Eyüpsultan’da, şube laboratuvarının ise Gebze’de bulunması; İstanbul ve Kocaeli çevresindeki işletmeler için saha hizmeti ile sonuç tarafının aynı yapı içinde ilerlemesini mümkün kılıyor. Özellikle toplu taramalarda, tetkiklerin yalnızca yapılması değil sonrasında raporlanması da planın önemli bir parçası.

Çalışanı sağlık merkezine taşımak yerine hizmeti sahaya taşımak mümkün

Çalışanı sağlık merkezine taşımak yerine hizmeti sahaya taşımak mümkün

Çalışanların sağlık taraması için iş yerinden tek tek ayrılması, özellikle yoğun operasyonu olan veya vardiyalı çalışan işletmelerde takvimi zorlayabiliyor. ENSATURK’ün mobil sağlık hizmeti tarama ve tetkiklerin mobil araç ve ekiplerle işletme sahasında planlanmasına odaklanıyor.

Bu modelde tarama günü işletmenin çalışma düzenine göre organize edilebildiği için çalışan gruplarını sırayla planlamak daha pratik hale geliyor. Mobil hizmetin dikkat çeken tarafı da burada: sağlık sürecini günlük operasyondan tamamen ayırmak yerine, mümkün olduğunca iş akışının içine yerleştirmek.

İSG’de kağıt üzerindeki plan tek başına yeterli değil

Risk değerlendirmesi ve dokümantasyon işin temel parçaları; fakat sahadaki gerçek çalışma koşullarını görmeden hazırlanan bir planın uygulanabilirliği sınırlı kalabiliyor. ENSATURK, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında işletmenin çalışma alanını yerinde değerlendirmeyi, riskleri önceliklendirmeyi ve uygulanabilir aksiyonlar oluşturmayı öne çıkarıyor.

İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği, risk yönetimi ve saha odaklı OSGB hizmetleri bu yaklaşımın parçaları arasında. Burada önemli olan yalnızca “hangi evrak tamamlandı?” sorusu değil; sahada tespit edilen konunun kapatılıp kapatılmadığını ve tekrar değerlendirilmesi gereken noktaları düzenli biçimde takip edebilmek.

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Çevre ve sosyal uygunluk da aynı resmin parçası

Çevre ve sosyal uygunluk da aynı resmin parçası

İşletmenin saha sorumlulukları çalışan güvenliğiyle bitmiyor. Çevre izinleri, EÇBS işlemleri, beyanlar ve atık yönetimi gibi başlıklar da kendi takvimini ve düzenli takibi gerektiriyor. ENSATURK Çevre Danışmanlık bu alanlarda çevre mevzuatına uyum süreçleri için destek sunuyor.

Sosyal uygunluk tarafında ise BSCI, SEDEX/SMETA ve tedarikçi denetimlerine hazırlık için saha ve dokümantasyon çalışmaları yürütülüyor. Özellikle tedarik zinciri beklentileriyle yasal yükümlülükleri aynı anda yöneten işletmeler için bu başlıkların birbirinden tamamen kopuk ilerlememesi önemli bir avantaj sağlayabiliyor.

Eğitim, sahadaki davranışa dönüştüğünde anlam kazanıyor

İSG, ilk yardım, mesleki ve teknik eğitimler ENSATURK’ün hizmet alanları arasında. Eğitim tarafında mesele yalnızca bir sunumu tamamlamak değil; çalışanların günlük iş sırasında uygulayabileceği güvenli davranışları desteklemek. Bu nedenle eğitim takviminin saha ihtiyaçlarıyla birlikte ele alınması daha anlamlı bir sonuç ortaya çıkarıyor.

Firmanın resmî sitesinde paylaşılan verilere göre ENSATURK, 750’nin üzerinde referans firmaya hizmet verdiğini ve 20 binin üzerinde çalışan eğitimi gerçekleştirdiğini belirtiyor. Bu sayılar, eğitim ve saha hizmetlerinin farklı sektör ve işletme ölçeklerinde uygulandığını gösteren kurumsal veriler olarak öne çıkıyor.

Tek tip paket yerine işletmenin gerçek ihtiyacına göre planlama gerekiyor

Her işletmenin çalışan sayısı, çalışma alanı, sektörü, vardiya düzeni ve risk profili farklı. Bu nedenle ihtiyaç duyulan hizmet kapsamının da aynı olması beklenemez. ENSATURK, İstanbul merkez ve Gebze şubesi üzerinden işletmenin mevcut ihtiyacını analiz ederek kapsam, takvim ve fiyatlandırmayı buna göre oluşturduğunu belirtiyor.

İSG, laboratuvar, mobil sağlık, çevre danışmanlığı veya eğitim başlıklarından hangisinin işletmeniz için öncelikli olduğunu netleştirmek istiyorsanız, ENSATURK’ün resmî web sitesindeki hizmet kapsamını inceleyebilirsiniz. Asıl amaç, mümkün olan en fazla hizmeti almak değil; iş yerinin gerçekten ihtiyaç duyduğu başlıkları doğru sırada ve takip edilebilir bir planla yürütmek.

Hangi hizmetin gerekli olduğu; işletmenin çalışan sayısı, çalışma düzeni ve mevcut yükümlülüklerine göre ayrı değerlendirilmelidir.

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