İSG, mobil sağlık ve laboratuvar süreçlerini yönetirken işletmelerin dikkat etmesi gereken 7 başlık
Bir işletmede çalışan sağlığı, saha güvenliği, laboratuvar, çevre ve eğitim birbirinden ayrı başlıklar gibi görünse de günlük operasyonda aynı takvimi etkiliyor. Peki bu alanları daha düzenli yönetmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? 7 başlıkta bakalım.
Birden fazla süreci aynı takvimde görmek işi kolaylaştırıyor
İşe yeni başlayan bir çalışanın sağlık tetkiki, mevcut çalışanların periyodik kontrolleri, sahadaki İSG aksiyonları ve çevre izinleri farklı ekiplerin takibini gerektirebiliyor. Özellikle çalışan sayısı veya vardiya arttığında “kim, ne zaman, hangi işlem için?” sorusunun cevabını tek yerde görebilmek operasyonu daha anlaşılır hale getiriyor.
ENSATURK’ün tek çatı yaklaşımı tam da bu noktada devreye giriyor. İşletme, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığından laboratuvar tetkiklerine ve çevre danışmanlığına kadar farklı başlıklarda aynı kurumla iletişim kurabiliyor. Buradaki asıl değer, hizmetleri yan yana sıralamak değil; planlama ve kayıt akışını birbirinden koparmamak.
İşe giriş ve periyodik taramalarda laboratuvar ayağını atlamamak gerekiyor
Çalışanı sağlık merkezine taşımak yerine hizmeti sahaya taşımak mümkün
İSG’de kağıt üzerindeki plan tek başına yeterli değil
Risk değerlendirmesi ve dokümantasyon işin temel parçaları; fakat sahadaki gerçek çalışma koşullarını görmeden hazırlanan bir planın uygulanabilirliği sınırlı kalabiliyor. ENSATURK, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında işletmenin çalışma alanını yerinde değerlendirmeyi, riskleri önceliklendirmeyi ve uygulanabilir aksiyonlar oluşturmayı öne çıkarıyor.
İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği, risk yönetimi ve saha odaklı OSGB hizmetleri bu yaklaşımın parçaları arasında. Burada önemli olan yalnızca “hangi evrak tamamlandı?” sorusu değil; sahada tespit edilen konunun kapatılıp kapatılmadığını ve tekrar değerlendirilmesi gereken noktaları düzenli biçimde takip edebilmek.
Çevre ve sosyal uygunluk da aynı resmin parçası
Eğitim, sahadaki davranışa dönüştüğünde anlam kazanıyor
İSG, ilk yardım, mesleki ve teknik eğitimler ENSATURK’ün hizmet alanları arasında. Eğitim tarafında mesele yalnızca bir sunumu tamamlamak değil; çalışanların günlük iş sırasında uygulayabileceği güvenli davranışları desteklemek. Bu nedenle eğitim takviminin saha ihtiyaçlarıyla birlikte ele alınması daha anlamlı bir sonuç ortaya çıkarıyor.
Firmanın resmî sitesinde paylaşılan verilere göre ENSATURK, 750’nin üzerinde referans firmaya hizmet verdiğini ve 20 binin üzerinde çalışan eğitimi gerçekleştirdiğini belirtiyor. Bu sayılar, eğitim ve saha hizmetlerinin farklı sektör ve işletme ölçeklerinde uygulandığını gösteren kurumsal veriler olarak öne çıkıyor.
Tek tip paket yerine işletmenin gerçek ihtiyacına göre planlama gerekiyor
Her işletmenin çalışan sayısı, çalışma alanı, sektörü, vardiya düzeni ve risk profili farklı. Bu nedenle ihtiyaç duyulan hizmet kapsamının da aynı olması beklenemez. ENSATURK, İstanbul merkez ve Gebze şubesi üzerinden işletmenin mevcut ihtiyacını analiz ederek kapsam, takvim ve fiyatlandırmayı buna göre oluşturduğunu belirtiyor.
İSG, laboratuvar, mobil sağlık, çevre danışmanlığı veya eğitim başlıklarından hangisinin işletmeniz için öncelikli olduğunu netleştirmek istiyorsanız, ENSATURK’ün resmî web sitesindeki hizmet kapsamını inceleyebilirsiniz. Asıl amaç, mümkün olan en fazla hizmeti almak değil; iş yerinin gerçekten ihtiyaç duyduğu başlıkları doğru sırada ve takip edilebilir bir planla yürütmek.
Hangi hizmetin gerekli olduğu; işletmenin çalışan sayısı, çalışma düzeni ve mevcut yükümlülüklerine göre ayrı değerlendirilmelidir.
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