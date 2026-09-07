İSG, mobil sağlık ve laboratuvar süreçlerini yönetirken işletmelerin dikkat etmesi gereken 7 başlık

İş sağlığı ve güvenliğini yalnızca mevzuat takibi olarak görmek tabloyu eksik bırakıyor. İşe giriş kontrolleri, periyodik sağlık taramaları, sahadaki riskler, laboratuvar sonuçları, çevresel yükümlülükler ve eğitim takvimi aynı işletmede birbirine temas ediyor. Başlıklardan biri aksadığında planlama ve bilgi akışı da bundan etkilenebiliyor.

ENSATURK Mühendislik bu alanları iş sağlığı ve güvenliği, laboratuvar, mobil sağlık, çevre danışmanlığı, eğitim ve sosyal uygunluk denetim danışmanlığı başlıkları altında birlikte ele alıyor. İstanbul merkez ve Gebze şube yapılanmasıyla çalışan firma, ihtiyaç duyulan hizmetleri tek tip paket yerine işletmenin çalışma düzenine göre planlamayı öne çıkarıyor.