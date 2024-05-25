İşe Gidiş Süresi Çalışma Saatine Girer mi? İş Kanunu ile İlgili Çalışan ve Yöneticilerin Bilmesi Gerekenler

İşe gidiş-geliş süresi, profesyonel hayattaki gri alanlardan biri. Hem bu konuya dair işe giriş aşamasında net bir açıklamanın yapılmaması hem de iş hukuku konusundaki belirsizlikler, her gün işte geçirilen süreye dair soru işaretleri yaratıyor.

O halde gelin, bu gri alana biraz daha yakından bakalım ve işe gidiş-gelişin çalışma süresine dahil olup olmadığını birlikte öğrenelim.