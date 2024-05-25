İşe Gidiş Süresi Çalışma Saatine Girer mi? İş Kanunu ile İlgili Çalışan ve Yöneticilerin Bilmesi Gerekenler
İşe Gidiş Süresi Çalışma Saatine Girer mi? İş Kanunu ile İlgili Çalışan ve Yöneticilerin Bilmesi Gerekenler
İşe gidiş-geliş süresi, profesyonel hayattaki gri alanlardan biri. Hem bu konuya dair işe giriş aşamasında net bir açıklamanın yapılmaması hem de iş hukuku konusundaki belirsizlikler, her gün işte geçirilen süreye dair soru işaretleri yaratıyor.
O halde gelin, bu gri alana biraz daha yakından bakalım ve işe gidiş-gelişin çalışma süresine dahil olup olmadığını birlikte öğrenelim.
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Günlük işe gidiş geliş süreleri işe alımlarda genellikle ihmal edilir.
İlk önce fazla mesainin ne olduğunu kavramak önemli.
Fazla mesaiye giren saatlerin karşılığı her zaman ücret olmak zorunda değil.
Peki iş yolculuğu fazla mesaiye girer mi?
İşe yolculuk süresi tam olarak serbest bir alan değildir.
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