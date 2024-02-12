İşçilerin Paralarını Talep Etmişti: Tekstilci Patronun Kardeşinden Sendika Başkanına Silahlı Saldırı

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'İzmir'de bulunan ve toplu sözleşmeli iş yerimiz olan AKAR TEKSTİL' de iş yeri sahibi ve yöneticilerinden Hayrettin AKAR'ın kardeşi Onur AKAR, iş yerinde yaşanan ve işçilerin talebi üzerine gittiğimiz görüşme esnasında Genel Başkanımız Makum ALAGÖZ'e silahlı saldırıda bulunulmuştur. Sendika yönetici ve çalışanlarımızdan Örgütlenme Daire Başkanı Binali TAY ve Genel Koordinatör Engin ÇELİK arkadaşlarımız yara almadan kurtulmuştur. Genel Başkanımız Makum ALAGÖZün hayati tehlikesi bulunmamakta olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İşçi sınıfa dönük bu saldırı kınıyoruz. Detaylı bilgiler ilerleyen zamanlarda kamuoyu ile paylaşılacaktır.'