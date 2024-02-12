İşçilerin Paralarını Talep Etmişti: Tekstilci Patronun Kardeşinden Sendika Başkanına Silahlı Saldırı
İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Akar Tekstil'in sahibi Hayrettin Akar'ın kardeşi Onur Akar, işçilerin paralarını talep eden DERİTEKS Genel Başkanı Makum Alagöz'e silahlı saldırıda bulundu.
DERİTEKS Genel Başkanı Makum Alagöz, uzun zamandır işçilerin haklarını vermeyen ve konkordato ilan ettikten sonra fabrikadaki makineleri taşımaya başlayan Akar Tekstil'e işçilerin talebi üzerine görüşmeye gitti.
İşçilerin sosyal haklarının görüşülmesi sırasında sendika heyetine Akar Tekstil'in sahibi Hayrettin Akar'ın kardeşi Onur Akar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı sonunda Alagöz yaralanırken Örgütlenme Daire Başkanı Binali Tay ve genel Koordinatör Engin Çelik yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılan Alagöz’ün sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.
Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
'İzmir'de bulunan ve toplu sözleşmeli iş yerimiz olan AKAR TEKSTİL' de iş yeri sahibi ve yöneticilerinden Hayrettin AKAR'ın kardeşi Onur AKAR, iş yerinde yaşanan ve işçilerin talebi üzerine gittiğimiz görüşme esnasında Genel Başkanımız Makum ALAGÖZ'e silahlı saldırıda bulunulmuştur. Sendika yönetici ve çalışanlarımızdan Örgütlenme Daire Başkanı Binali TAY ve Genel Koordinatör Engin ÇELİK arkadaşlarımız yara almadan kurtulmuştur. Genel Başkanımız Makum ALAGÖZün hayati tehlikesi bulunmamakta olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İşçi sınıfa dönük bu saldırı kınıyoruz. Detaylı bilgiler ilerleyen zamanlarda kamuoyu ile paylaşılacaktır.'