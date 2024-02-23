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İş ve Özel Hayat Dengesini Kurmanı Sağlayacak 10 Öneri

etiket İş ve Özel Hayat Dengesini Kurmanı Sağlayacak 10 Öneri

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 15:01

Zaman yönetimi çağımızda herkesin sorunu. Özellikle büyük şehirlerde iş ve özel hayat birbiriyle karışmış halde. Bu yüzden işteyken ne verimli çalışabiliyoruz ne de evdeyken ailemizle kaliteli vakit geçirebiliyoruz. Yine de bu keşmekeş arasında yapabilecekleriniz var. İşte; iş ve özel hayat dengesini kurmanı sağlayacak 10 öneri

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1. İşlerinizi planlayarak başlayın.

Günü planlamak her zaman daha motive ve odaklı çalışmanızı sağlar. Üstelik tüm işinizi planlı bir şekilde çalışma saatlerinde bitirirseniz eve iş götürme derdi de ortadan kalkar.

2. Mesai saatlerinde odaklı çalışmaya özen gösterin.

Bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi; odaklı çalışmak, iş ve özel hayat dengesini kurmanın ilk önceliği. Bunu çalışırken etrafınızda olan dikkat dağıtıcıları uzaklaştırarak yapabilirsiniz.

3. Arkadaşlarınızla iş saatleri dışında yapabileceğiniz farklı etkinlikler planlayın.

Sinemaya gitmek olur, dans kursu olur, tiyatro kulübü olur... O gün canınız ne istiyorsa önceden planlarsanız, 'iş dışında hiçbir şey yapmıyorum' düşüncesinden ve stresinden uzaklaşmış olursunuz.

4. Verimlilik uygulamalarını kullanın.

Teknoloji bu yüzden gelişti. Telefon, tablet ve bilgisayarlar aslında bu yüzden var. Zamanı daha verimli kullanmanızı sağlayacak uygulamalara muhakkak göz atın.

5. Hafta sonu bir gününüzü kesinlikle ailenize ayırın.

Piknik yapabilirsiniz veya bu sıradan bir ziyaret de olabilir. Sevdiklerinize vakit ayırmak sonraki haftayı daha motive geçirmenize yardımcı olacaktır.

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6. Zaman zaman ulaşılamaz olabilirsiniz. Birilerine anında cevap vermemenizin gerekmediğini hatırlayın.

Telefonunuz her zaman açık olmak zorunda değil. İş dışındaki saatlerde maillere anında cevap verme gibi bir zorunluluğunuz yok. Bu yüzden bazı anlarda bazı insanlar için ulaşılmaz olabileceğinizi kabul edebilirsiniz.

7. Yıllık izin kullanmaktan çekinmeyin.

Bazen işler çok yoğun olabilir veya siz izin kullanırsanız sizinle birlikte çalışan arkadaşlarınıza haksızlık etmiş gibi hissedebilirsiniz. 'Yöneticim ne der?' diye düşünebilirsiniz. Düşünmeyin! Yıllık izniniz varsa yöneticinizle anlaştığınız zaman aralıklarında kullanmaya özen gösterin.

8. Yöneticilerinizle açık iletişimi tercih edin.

Herkesin bir hayatı vardır. Çalışmak için yaşamıyorsunuz. Yaşamak için çalışıyorsunuz. Yöneticinize iş dışında çalışamayacağınızı söyleyebilirsiniz. Bu dengeyi kurmayı talep etmenizde bir sakınca yok.

9. Ailenizle birlikte veya tek başınıza yapabileceğiniz hobiler edinin.

Hobi edinmek hem özel zamanınızı hem de çalışma rutininizi etkileyen bir kavram. Düzenli ve sağlıklı bir hobiniz olduğunda yaptığınız her işi daha motive şekilde yapıyorsunuz. Bu yüzden ister ailenizle ortak, ister tek başınıza bir hobi edinmeyi deneyin.

10. Ve tabii ki ne olursa olsun kendinize haksızlık etmeyin.

Bu dengeyi kurmak elinizde ama kuramazsanız da kendinize haksızlık etmeyin. Bir şekilde rayına oturur diyin. Unutmayın bu dünyaya bir kere geliyorsunuz. Kendinizi sevin, sarın, sarmalayın...

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