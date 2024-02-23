İş ve Özel Hayat Dengesini Kurmanı Sağlayacak 10 Öneri
İş ve Özel Hayat Dengesini Kurmanı Sağlayacak 10 Öneri
Zaman yönetimi çağımızda herkesin sorunu. Özellikle büyük şehirlerde iş ve özel hayat birbiriyle karışmış halde. Bu yüzden işteyken ne verimli çalışabiliyoruz ne de evdeyken ailemizle kaliteli vakit geçirebiliyoruz. Yine de bu keşmekeş arasında yapabilecekleriniz var. İşte; iş ve özel hayat dengesini kurmanı sağlayacak 10 öneri
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1. İşlerinizi planlayarak başlayın.
2. Mesai saatlerinde odaklı çalışmaya özen gösterin.
3. Arkadaşlarınızla iş saatleri dışında yapabileceğiniz farklı etkinlikler planlayın.
4. Verimlilik uygulamalarını kullanın.
5. Hafta sonu bir gününüzü kesinlikle ailenize ayırın.
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6. Zaman zaman ulaşılamaz olabilirsiniz. Birilerine anında cevap vermemenizin gerekmediğini hatırlayın.
7. Yıllık izin kullanmaktan çekinmeyin.
8. Yöneticilerinizle açık iletişimi tercih edin.
9. Ailenizle birlikte veya tek başınıza yapabileceğiniz hobiler edinin.
10. Ve tabii ki ne olursa olsun kendinize haksızlık etmeyin.
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