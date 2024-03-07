İş Kadını Kadriye Olgar Erkek Annesi Olmayı Anlattığı Hikayeyle Herkese Ders Verdi!

Olgarlar Group Kurucusu iş kadını Kadriye Olgar'ın bir hikaye üzerinden erkek annesi olmayı anlattı. Olgar, yine kendisine hayran bıraktı.
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Başarılı iş kadını Kadriye Olgar'ı sık sık sosyal medyada yayınladığı videolarıyla sayesinde görmüşsünüzdür.
Yılların getirdiği tecrübeyle verdiği tavsiyelerle, zarafeti ve konuşmasıyla da kendisine hayran bırakan bir isim.
Şimdi de erkek annesi olmayı bir hikaye üzerinden anlattığı videosuyla dikkat çekti.
Olgar'a da özellikle gelinler ve erkek çocuğu olan annelerden yorum geldi.
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