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İş Kadını Kadriye Olgar Erkek Annesi Olmayı Anlattığı Hikayeyle Herkese Ders Verdi!

İş Kadını Kadriye Olgar Erkek Annesi Olmayı Anlattığı Hikayeyle Herkese Ders Verdi!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
07.03.2024 - 10:32

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Olgarlar Group Kurucusu iş kadını Kadriye Olgar'ın bir hikaye üzerinden erkek annesi olmayı anlattı. Olgar, yine kendisine hayran bıraktı.

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Başarılı iş kadını Kadriye Olgar'ı sık sık sosyal medyada yayınladığı videolarıyla sayesinde görmüşsünüzdür.

Başarılı iş kadını Kadriye Olgar'ı sık sık sosyal medyada yayınladığı videolarıyla sayesinde görmüşsünüzdür.

Yılların getirdiği tecrübeyle verdiği tavsiyelerle, zarafeti ve konuşmasıyla da kendisine hayran bırakan bir isim.

Yılların getirdiği tecrübeyle verdiği tavsiyelerle, zarafeti ve konuşmasıyla da kendisine hayran bırakan bir isim.

Olgarlar Group Kurucusu Kadriye OIgar, geçtiğimiz aylarda takipçilerine verdiği tavsiyeyle gündem olmuştu. Sizlere bu içeriğimizde aktarmıştık:

Şimdi de erkek annesi olmayı bir hikaye üzerinden anlattığı videosuyla dikkat çekti.

Olgar'a da özellikle gelinler ve erkek çocuğu olan annelerden yorum geldi.

Olgar'a da özellikle gelinler ve erkek çocuğu olan annelerden yorum geldi.
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