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Irak’tan İzmir Aliağa’ya Giden Gemi ile İrtibat Kesildi: Silahlı Baskın Yapıldığı Düşünülüyor

Irak’tan İzmir Aliağa’ya Giden Gemi ile İrtibat Kesildi: Silahlı Baskın Yapıldığı Düşünülüyor

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.01.2024 - 14:03

Irak’ın Basra kentinden yola çıkan ve İzmir’in Aliağa ilçesine 145 bin ton petrol taşıyan gemi ile irtibat kesildi. Gemiye Umman açıklarında silahlı kişilerin baskın yaptığı tahmin ediliyor.

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Irak’tan yola çıkan Yunanistan bandıralı St. Nikolas isimli petrol tankeri, İzmir’in Aliağa limanına geliyordu ancak Umman açıklarında gemiye silahlı kişiler baskın düzenledi.

Irak’tan yola çıkan Yunanistan bandıralı St. Nikolas isimli petrol tankeri, İzmir’in Aliağa limanına geliyordu ancak Umman açıklarında gemiye silahlı kişiler baskın düzenledi.

Askeri üniforma giyen kişilerin gemiye çıkması sonrasında gemi ile iletişim koptu. İçerisinde tonlarca petrol bulunan geminin İran’a doğru hareket ettiği tahmin ediliyor.

Askeri üniforma giyen kişilerin gemiye çıkması sonrasında gemi ile iletişim koptu. İçerisinde tonlarca petrol bulunan geminin İran’a doğru hareket ettiği tahmin ediliyor.

Gemide 1 Yunan, 18’i Filipinli 19 mürettebat olduğu açıklandı.

Gemide 1 Yunan, 18’i Filipinli 19 mürettebat olduğu açıklandı.
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