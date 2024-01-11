Irak’tan İzmir Aliağa’ya Giden Gemi ile İrtibat Kesildi: Silahlı Baskın Yapıldığı Düşünülüyor
Irak’tan İzmir Aliağa’ya Giden Gemi ile İrtibat Kesildi: Silahlı Baskın Yapıldığı Düşünülüyor
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Irak’tan yola çıkan Yunanistan bandıralı St. Nikolas isimli petrol tankeri, İzmir’in Aliağa limanına geliyordu ancak Umman açıklarında gemiye silahlı kişiler baskın düzenledi.
Askeri üniforma giyen kişilerin gemiye çıkması sonrasında gemi ile iletişim koptu. İçerisinde tonlarca petrol bulunan geminin İran’a doğru hareket ettiği tahmin ediliyor.
Gemide 1 Yunan, 18’i Filipinli 19 mürettebat olduğu açıklandı.
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