İnternette Ne Kadar Zaman Harcadığını Tahmin Ediyoruz!

Hadi dürüst olalım... Biraz telefona bakayım dedin, bir de ne oldu? 3 saat geçmiş, kol uyuşmuş, yüzde ekran ışığından dolayı soluk bir parıltı… Bu videoyu da izleyip kapatıyorum cümlesini kaç kere kurdun, sayabildin mi?

İnternet öyle bir yer ki, sabah haberlere bakayım diye girersin, akşam kendini “Kediler neden salatalıktan korkar?” videosu izlerken bulursun. Hepimiz bu dijital evrende bir şekilde kayboluyoruz. Ama sen ne kadar kayboldun? Günde kaç saatin ekran karşısında geçiyor? Telefonuna her gelen bildirimi anında açıyor musun, yoksa sessizde yaşayanlardan mısın?

Bu test sana sadece “ne kadar internet bağımlısısın?” sorusunun cevabını vermeyecek. Aynı zamanda seni biraz güldürecek, biraz düşündürecek ve belki de biraz utandıracak.

Ama olsun, burada yargı yok. Sadece bol kahkaha ve birkaç dürüst yanıt var.

Hazırsan, gözlerini ekrandan ayırmadan sorulara geçiyoruz! (Zaten başka bir yere gitmiyorsun şu an, değil mi?)