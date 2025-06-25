onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İnternette Ne Kadar Zaman Harcadığını Tahmin Ediyoruz!

etiket İnternette Ne Kadar Zaman Harcadığını Tahmin Ediyoruz!

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
25.06.2025 - 15:06

Hadi dürüst olalım... Biraz telefona bakayım dedin, bir de ne oldu? 3 saat geçmiş, kol uyuşmuş, yüzde ekran ışığından dolayı soluk bir parıltı… Bu videoyu da izleyip kapatıyorum cümlesini kaç kere kurdun, sayabildin mi?

İnternet öyle bir yer ki, sabah haberlere bakayım diye girersin, akşam kendini “Kediler neden salatalıktan korkar?” videosu izlerken bulursun. Hepimiz bu dijital evrende bir şekilde kayboluyoruz. Ama sen ne kadar kayboldun? Günde kaç saatin ekran karşısında geçiyor? Telefonuna her gelen bildirimi anında açıyor musun, yoksa sessizde yaşayanlardan mısın?

Bu test sana sadece “ne kadar internet bağımlısısın?” sorusunun cevabını vermeyecek. Aynı zamanda seni biraz güldürecek, biraz düşündürecek ve belki de biraz utandıracak.

Ama olsun, burada yargı yok. Sadece bol kahkaha ve birkaç dürüst yanıt var.

Hazırsan, gözlerini ekrandan ayırmadan sorulara geçiyoruz! (Zaten başka bir yere gitmiyorsun şu an, değil mi?)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenerek işe başlayalım.

2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?

3. Öncelikle sabah gözünü açtığında ilk yaptığın şey ne?

4. Peki yataktan kalkmadan bir anda 5 saat internette gezindiğini fark ettin. Tepkin ne olurdu?

5. Haftalık ekran süresine baktığında "Yok artık!" dediğin oldu mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İnternette gördüğün hangi içerik seni en hızlı içine çeker?

7. Peki bir anda Wi-Fi kesildiğinde ilk yaptığın şey nedir?

8. İnternette geçirdiğin süre yüzünden yapman gereken işleri ertelediğin oldu mu?

9. Diyelim ki akşam saat 23:00 ve yatakta uzanıyorsun. Ne yapıyorsun?

10. Diyelim ki arkadaşınla bir kafedesin. Sen bir şey anlatırken arkadaşın telefona bakıyor. Sen ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Telefonun olmadan dışarı çıktığında kendini çıplak gibi hissettin mi?

12. Son olarak sence internet kullanma alışkanlığın sağlıklı mı? Puanla. (1 - Hiç sağlıklı değil. / 5 - Gayet kontrollüyüm.)

Sen dijital dünyanın zen ustasısın!

Tahmini günlük ekran süresi: 1 - 2 saat

Sana saygı duyuyoruz. Bu kadar dijital karmaşanın içinde böyle sade ve bilinçli kalabilmek ciddi bir beceri. Bildirimlere karşı bağışıklığın var, telefonun şarjı bitse bile huzurun bozulmuyor. İnternet senin için bir ihtiyaç değil, sadece bir araç. O yüzden kaybolmuyor, aksine yön veriyorsun.

Modern dünyada bu kadar az çevrimiçi olmak zor ama sen bunu başarıyorsun. Bazen dış dünyada olan biteni kaçırıyormuşsun gibi hissetsen de, aslında kazanan sensin. Gerçek hayatı ıskalamadan yaşamak artık büyük bir lüks. Lütfen bu duruşunu koru, çünkü dünya senin gibilerine gerçekten ihtiyaç duyuyor.

Sen dengeyi hep koruyan bir filozofsun!

Tahmini günlük ekran süresi: 2 - 5 saat

Sen bu dijital ormanın içinde yürüyen, ama yolunu kaybetmeyen nadir ruhlardansın. Sosyal medya seni yutmamış, algoritmalar seni saatlerce sürüklememiş. Bilinçli bir şekilde içerik tüketiyor, zamanı nasıl geçirdiğini fark ediyorsun. Bu büyük bir başarı.

Ekran süren bazen artsa da, bunu fark ettiğin anda kendini toparlayabiliyorsun. İşte asıl mesele bu. Dijital dünya senin için bir kaçış değil, bir kaynak. Umarız bu bilinçli halini korur, çevrendekilere de ilham verirsin. Belki de senin dijital disiplini birilerinin ihtiyacı vardır.

Reels kaydırma konusunda büyük bir uzmanlığın var!

Tahmini günlük ekran süresi: 5 - 8 saat

Sen teknolojiyle içli dışlısın ama aradaki dengeyi tamamen yitirmemişsin. Evet, bazen saatlerce ekran başında kalıyorsun, ama içten içe “acaba çok mu oldu?” düşüncesi seni bir yerlere götürüyor. Belki şimdi değil ama bir gün o ekran süresi grafiğini ciddiye alacak ilk kişilerden biri sen olacaksın.

Kendine çok yüklenme, çünkü günümüzde her şey dijitalde dönüyor. Ama küçük alışkanlık değişiklikleri seni zihinsel olarak çok rahatlatabilir. Bildirimleri sessize almak, uyumadan önce ekrana bakmamak, birkaç saatlik “telefonsuz zaman” bile fark yaratır. Sen bu işin bilincindesin, gerisi adım adım gelir.

Sen dijital bir sonsuzluk içerisinde kaybolmuşsun!

Tahmini günlük ekran süresi: 8 - 12 saat!

Sen internetin içinde resmen bir dijital uzay gemisi gibi dolaşıyorsun. Story’lerden reels’lara, oradan 3 saatlik komplo teorisi videolarına kadar her yerde bir iz bırakmışsın. Telefonun şarjı %20'ye düştüğünde stres seviyen artıyor, Wi-Fi kesilince nefes alışın bile değişiyor olabilir. Uyurken bile bildirim sesi duyarsan gözlerini yarı açık kontrol ediyorsun, kabul et!

Bu bir eleştiri değil, sadece bir farkındalık. Bazen 'ne izledim ben az önce?' sorusunu kendine soruyorsan, bilinç ışığı orada bir yerde yanıyor demektir. Günde birkaç saat 'dijital oruç' denemeye ne dersin? Belki ilk başta zordur ama ikinci günde hayatının geri kalanına daha dikkatli bakmaya başlayabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın