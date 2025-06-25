İnternette Ne Kadar Zaman Harcadığını Tahmin Ediyoruz!
Hadi dürüst olalım... Biraz telefona bakayım dedin, bir de ne oldu? 3 saat geçmiş, kol uyuşmuş, yüzde ekran ışığından dolayı soluk bir parıltı… Bu videoyu da izleyip kapatıyorum cümlesini kaç kere kurdun, sayabildin mi?
İnternet öyle bir yer ki, sabah haberlere bakayım diye girersin, akşam kendini “Kediler neden salatalıktan korkar?” videosu izlerken bulursun. Hepimiz bu dijital evrende bir şekilde kayboluyoruz. Ama sen ne kadar kayboldun? Günde kaç saatin ekran karşısında geçiyor? Telefonuna her gelen bildirimi anında açıyor musun, yoksa sessizde yaşayanlardan mısın?
Bu test sana sadece “ne kadar internet bağımlısısın?” sorusunun cevabını vermeyecek. Aynı zamanda seni biraz güldürecek, biraz düşündürecek ve belki de biraz utandıracak.
Ama olsun, burada yargı yok. Sadece bol kahkaha ve birkaç dürüst yanıt var.
Hazırsan, gözlerini ekrandan ayırmadan sorulara geçiyoruz! (Zaten başka bir yere gitmiyorsun şu an, değil mi?)
1. Cinsiyetini öğrenerek işe başlayalım.
2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Öncelikle sabah gözünü açtığında ilk yaptığın şey ne?
4. Peki yataktan kalkmadan bir anda 5 saat internette gezindiğini fark ettin. Tepkin ne olurdu?
5. Haftalık ekran süresine baktığında "Yok artık!" dediğin oldu mu?
6. İnternette gördüğün hangi içerik seni en hızlı içine çeker?
7. Peki bir anda Wi-Fi kesildiğinde ilk yaptığın şey nedir?
8. İnternette geçirdiğin süre yüzünden yapman gereken işleri ertelediğin oldu mu?
9. Diyelim ki akşam saat 23:00 ve yatakta uzanıyorsun. Ne yapıyorsun?
10. Diyelim ki arkadaşınla bir kafedesin. Sen bir şey anlatırken arkadaşın telefona bakıyor. Sen ne yaparsın?
11. Telefonun olmadan dışarı çıktığında kendini çıplak gibi hissettin mi?
12. Son olarak sence internet kullanma alışkanlığın sağlıklı mı? Puanla. (1 - Hiç sağlıklı değil. / 5 - Gayet kontrollüyüm.)
Sen dijital dünyanın zen ustasısın!
Sen dengeyi hep koruyan bir filozofsun!
Reels kaydırma konusunda büyük bir uzmanlığın var!
Sen dijital bir sonsuzluk içerisinde kaybolmuşsun!
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