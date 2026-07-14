Intercity Halka Arz Geliriyle Filosunu Büyütüyor: 1,43 Milyar TL'lik Yatırım

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Intercity” veya “Şirket”), uzun dönem operasyonel araç kiralama faaliyetlerini genişletmek ve artan müşteri taleplerini karşılamak amacıyla, kurumsal müşterilerinin kullanımına tahsis edilmek üzere toplam 1,43 milyar TL yatırım bedeliyle 555 araç satın aldı. Yatırım kapsamında toplam 1,79 milyar TL kontrat geliri elde edilecek.

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Türkiye'nin önde gelen operasyonel araç kiralama şirketlerinden Intercity, büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir filo yatırımını hayata geçirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Şirket, kurumsal müşterilerinin kullanımına tahsis edilmek üzere toplam 555 aracı, 1,43 milyar TL yatırım bedeliyle filosuna kattı.

Yatırım kapsamında 420 araç, 1,07 milyar TL satın alma bedeliyle halka arzdan elde edilen fon kullanılarak temin edildi; bu araçlardan 1,37 milyar TL kontrat geliri elde edilecek. 135 araç ise 356 milyon TL satın alma bedeliyle Şirket'in mevcut kaynakları kullanılarak temin edildi ve bu araçlardan da 418 milyon TL kontrat geliri elde edilecek. Böylece 555 araçlık yatırımın, sözleşme süreleri boyunca yaratacağı toplam kontrat geliri 1,79 milyar TL'ye ulaşıyor.