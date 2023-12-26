İnsanları Başarıya Götüren 10 Alışkanlık

Başarılı insanlar, net hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için detaylı bir plan yaparlar. Hedefler, yol haritaları olmadan başarıya ulaşmayı zorlaştırabilir. Bu yüzden bu alışkanlığı kazanmak işin en önemli püf noktasıdır diyebiliriz.