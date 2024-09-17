İnsanın İhtiyaç Duyduğu En Temel Yeteneklerden Empatiyi Çocuğumuza Nasıl Öğretiriz?

Yani empati öğretmenin ilk adımı, sizin de empatik davranışlar sergilemeniz. Başkalarına karşı nazik ve anlayışlı olduğunuzda, çocuklarınız bunu hemen fark eder ve örnek alır. Birine yardım ettiğinizde, çocuğunuza bu yardımın neden önemli olduğunu anlatın. Mesela, “Bu kişinin zor bir günüydü, biz de ona destek olduk,” gibi basit açıklamalarla empatiyi göstermeye başlayabilirsiniz. Unutmayın, çocuklar en çok gördükleri şeylerden öğrenir.