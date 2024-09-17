İnsanın İhtiyaç Duyduğu En Temel Yeteneklerden Empatiyi Çocuğumuza Nasıl Öğretiriz?
İnsanın İhtiyaç Duyduğu En Temel Yeteneklerden Empatiyi Çocuğumuza Nasıl Öğretiriz?
Empati, hayatımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz yeteneklerden biri. Başkalarının ne hissettiğini anlamak, duygularına saygı göstermek ve ona göre davranmak; işte empati böyle bir şey. Peki, çocuklarımıza bu önemli beceriyi nasıl kazandırabiliriz? Aslında oldukça basit yollarla, günlük hayatta empatiyi öğretmek mümkün.
İşte çocuğunuza empatiyi kazandırmanın bazı yolları:
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Öncelikle, çocuklar bizden ne görüyorsa onu yapıyor.
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Empatiyi geliştirmek için çocuğunuza duyguları tanıtmanız da çok önemli.
Duyguları tanıyan bir çocuk, başkalarının ne hissettiğini anlamada da daha başarılı olur.
Bir diğer önemli adım ise çocuğunuza başkalarının perspektifini göstermek.
Oyunlar da empati öğretmenin eğlenceli bir yolu.
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