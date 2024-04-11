İngilizce Meyve Kelime Testinden Geçebilecek misin?
İngilizce Meyve Kelime Testinden Geçebilecek misin?
İngilizce kelime bilgine güveniyorsan haydi teste! Bu testimizde İngilizce olarak meyveleri sorduk, senden de doğru cevapları işaretlemeni istiyoruz...👇
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1. Her mevsim severek tüketilen elmanın İngilizcesi ne olabilir?
2. Bu meyveyi neredeyse sevmeyen yok! Peki İngilizcesini biliyor musun?
3. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi çileğin İngilizce karşılığı ne peki?
4. Faydaları saymakla bitmeyen üzümün İngilizcesi ne diye sorsak?
5. Vitamin deposu portakalın İngilizcesini biliyor musun?
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6. Yaz mevsiminin bir diğer vazgeçilmez meyvesi karpuz, İngilizce ne anlama geliyor?
7. Kış aylarında sıkça tüketilen mandalinanın İngilizcesi hangisi peki?
8. Hepinizin canı istedi değil mi? Peki kirazın İngilizcesi ne?
9. Peki bu meyvenin İngilizcesini biliyor musun?
10. Yaz mevsiminin favori meyvelerinden devam edelim, şeftalinin İngilizcesini biliyor musun?
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11. Şimdi de ananasın İngilizcesini söyle bakalım!
12. Çok faydalı narın İngilizcesini söyleyebilecek misin?
13. Bu meyveyi seven İngilizcesini de bilir diye düşünüyoruz!
14. Onun tadı bir başka.. Bakalım sen armutun İngilizcesini biliyor musun?
15. Son olarak, ayvanın İngilizcesini de öğrenelim 👇
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