İngilizce Kıyafet Kelime Testinden Geçebilecek misin?
İngilizce Kıyafet Kelime Testinden Geçebilecek misin?
Kıyafetle ilgili kelimelere ne kadar aşina olduğunu ölçmeye ne dersin? İngilizce kelime testimizden bakalım kaç doğru yapacaksın!
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1. Dress kelimesinin anlamı ne sence?
2. Brand kelimesine aşina mısın?
3. Shoes kelimesinin anlamı nedir?
4. Underwear ne demek bulabilecek misin?
5. Belt kelimesi ne demek?
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6. Swimsuit kelimesini duymuş muydun?
7. Coat kelimesinin anlamı nedir?
8. Cardigan ne anlama geliyor dersin?
9. Bracelet kelimesini duymuş olabilir misin?
10. Suit kelimesi ne anlamda kullanılıyor?
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11. Watch ne demek, biliyor musun?
12. Biraz da kalıplara bakalım. To wear ne demek?
13. Fabric kelimesinin anlamını biliyor musun?
14. Wool ne demek peki?
15. Son kelimemize geldik! Colored kelimesi ne demek?
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