İngilizce Kelimelerle Anlamlarını Eşleştirebilecek misin?
İngilizce Kelimelerle Anlamlarını Eşleştirebilecek misin?
Bu etkinlik, kelime dağarcığını genişletmene yardımcı olacak. Aşağıdaki kelimeleri ve anlamlarını dikkatlice incele ve her kelimeyi doğru anlamıyla eşleştir. Hazır mısın? Başlayalım!👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk sorumuzla başladık! Apple?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Book' un anlamı nedir sence🤔
3. House ne demek?
4. Peki, Ball?
5. Library kelimesinin anlamını seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın