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İngilizce Kelimelerle Anlamlarını Eşleştirebilecek misin?

etiket İngilizce Kelimelerle Anlamlarını Eşleştirebilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 22:16

Bu etkinlik, kelime dağarcığını genişletmene yardımcı olacak. Aşağıdaki kelimeleri ve anlamlarını dikkatlice incele ve her kelimeyi doğru anlamıyla eşleştir. Hazır mısın? Başlayalım!👇

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1. İlk sorumuzla başladık! Apple?

2. Book' un anlamı nedir sence🤔

3. House ne demek?

4. Peki, Ball?

5. Library kelimesinin anlamını seçer misin?

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6. River ne demek?

7. City'nin anlamı ne olabilir sence?

8. Neredeyse bitiriyoruz! Lamp?

9. Milk🤔🤔

10. Son olarak, Pillow?

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