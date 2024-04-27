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İndirim Günleri Başlıyor! 27 Nisan - 3 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 27 Nisan - 3 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
27.04.2024 - 08:56

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Nisan - 3 Mayıs 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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27 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 125 TL

Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 125 TL
onedio.com

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 69,90 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 52 TL

  • Dana Kasap Sucuk 400 gr 149 TL

  • Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 800 gr 125 TL

  • Balparmak Balkovan Çiçek Balı 460 gr 119,50 TL

  • Lipton Demlik Poşet Çay 48'li 53,50 TL

  • Hayat Su 5 Litre 19,50 TL

  • Eti Çikolatalı Gofret Çeşitleri 6,50 TL

  • Oylum Gofret Çeşitleri 450 gr 29,90 TL

  • Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml 64,75 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Tat Ketçap & Mayonez Seti 64,90 TL 

  • Papia Biocare 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 79 TL

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
onedio.com

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onedio.com

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2 Mayıs 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL

Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL
onedio.com

Çift Bölmeli Aile Kamp Çadırı 6 Kişilik 8.999 TL

Çift Bölmeli Aile Kamp Çadırı 6 Kişilik 8.999 TL
onedio.com

Şişme Kamp Matı 899 TL

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Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 61.990 TL

Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 61.990 TL
onedio.com

Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 23.499 TL

Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 23.499 TL
onedio.com

  • Toshiba 55' Ultra HD Smart Tv 13.999 TL

  • Hi-Level 55' Ultra HD 4K Smart Tv 12.999 TL

  • Toshiba 43' UHD 4K Smart Led Tv 10.999 TL

  • Hi-Level 32' Webos HD Ready Tv 4.799 TL

  • Nubia V40 Design ZTE Cep Telefonu 4.599 TL

En çok tercih edilen televizyon modellerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

SEG No-Frost Buzdolabı 14.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 14.999 TL
onedio.com

  • SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.499 TL

  • Regal Beyaz Cam 3'lü Ankastre Set 13.499 TL

En çok tercih edilen çamaşır makinelerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL

Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL
onedio.com

  • Homed Royaltea Çay Makinesi 999 TL

  • Sinbo Dik Süpürge 699 TL

  • Arzum Mistost Tost Makinesi 1.499 TL

  • Sinbo Cam Kettle 1,8 Litre 429 TL

  • Kiwi Elektrikli Cezve 330 ml 199 TL

  • Kiwi 2'si 1 Arada Buharlı Ütü 699 TL

  • Arzum Nuvo Saç Maşası 549 TL

  • Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 479 TL

  • Aprilla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 399 TL

  • Aprilla Dijital Göstergeli Akıllı Banyo Baskülü 269 TL

En çok tercih edilen çay makinelerini de sizin için buraya topladım.

En sevilen Türk kahvesi makinelerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Kütahya Porselen Fırın Kabı 54,90 TL

Kütahya Porselen Fırın Kabı 54,90 TL
onedio.com

  • Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 79,90 TL

  • Bambu Kesme Tahtası 3'lü 129 TL

  • Çelik Termos 299 TL

  • Tantitoni 4 Parça 2 Kişilik Kahve Takımı 179 TL

  • Orta Boy Güveç Tenceresi 79,90 TL

  • Manuel Doğrayıcı 640 cc 89,90 TL

  • Fonksiyonel Rende 149 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan diğer indirimlere de buradan göz atabilirsiniz.

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3 Kişilik Kanepe 6.390 TL

3 Kişilik Kanepe 6.390 TL
onedio.com

  • Masa Takımı 5.199 TL

  • Sinbo Ayakkabılık 199 TL

  • Ayarlanabilir Laptop Sehpası 349 TL

İhtiyacınız olan mobilya ürünlerini almadan önce sizin için bir araya getirdiğimiz indirimli mobilya ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 3.299 TL

26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 3.299 TL
onedio.com

  • Cooler Box Termos 15 Litre 499 TL

  • Katlanır Kolsuz Kamp Sandalyesi 229 TL

  • Katlanır Kamp / Piknik Sandalyesi Çeşitleri 199 TL

  • Çelik Kamp / Piknik Sandalyesi Çeşitleri 279 TL

  • Lüks Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 399 TL

Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 599 TL

Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 599 TL
onedio.com

  • Sofra Bezi 39,90 TL

  • Kilim 179 TL

  • Bayan Eva Sandalet 119 TL

  • Takı Organizeri 329 TL

  • Bölmeli Organizer Kutu 129 TL

  • Çöp Kovası 45 TL

  • Düzenleyici Kutu Çeşitleri 39,90 TL

Vip Mop Temizlik Kova Seti 475 TL

Vip Mop Temizlik Kova Seti 475 TL
onedio.com

Finish, Vanish, AirWick ve ev temizlik ürünlerinde yer alan fırsatları sizin için buraya bıraktım.

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onedio.com

3 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

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onedio.com

Süpermarket ürünlerindeki fırsatları kaçırmak istemiyorsanız sizi buraya alalım.

Bakliyat ürünlerinde %45 indirim fırsatını sizin için buraya bıraktım.

Geske Mikro Akım Yüz Kaldırma Cihazı 6 in 1 3.499 TL

Geske Mikro Akım Yüz Kaldırma Cihazı 6 in 1 3.499 TL
onedio.com

Cilt bakım ürünlerinde yer alan fırsatları da sizin için buraya bıraktım.

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Heifer Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi 2.999 TL

Heifer Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi 2.999 TL
onedio.com

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 379 TL

  • GESKE 6'sı 1 Arada Yüz Temizleme Fırçası 3.499 TL

  • Polosmart Smart Tartı 329 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 239 TL

  • Nautica Şarjlı Diş Fırçası 479 TL

  • Heifer Ejderha Tıraş Makinesi 219 TL

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.999 TL

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.999 TL
onedio.com

  • Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 7.299 TL

  • 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.599 TL

  • Heifer Mega Robot Blender Set 1.299 TL

  • Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.199 TL

  • Fakir Mikrodalga Fırın 2.499 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

  • Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL

  • Kumtel 5.5 Litre Fastfryer 1.699 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

En çok tercih edilen çay makinelerini de sizin için buraya topladım.

En sevilen Türk kahvesi makinelerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Kaşmir Halı 120x180 cm 699 TL

Kaşmir Halı 120x180 cm 699 TL
onedio.com

  • Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 299 TL

  • Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 249 TL

  • Molinella Masa Örtüsü 149 TL

  • Kaşkorse Tişört 109 TL

  • Kol Saati ve Bileklik Seti 249,90 TL

  • Kaşkorse Pantolon 149 TL

  • Simli Ayakkabı 329 TL

  • Yüksek Tabanlı Terlik 79 TL

  • Esem Terlik 189 TL

Paşabahçe ürünleri;

Paşabahçe ürünleri;
onedio.com

  • Maxi Patisserie Servis Tabağı 89 TL

  • Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 34,50 TL

  • Madlen Tatlı Tabağı 2'li 139 TL

  • Tokio Kase 2'li 49,50 TL

  • Casablanca Meşrubat Bardağı 13,90 TL

  • 6'lı Estrella Pasta Tabağı 179 TL

  • Kare Borcam 2'li Set 2400 cc + 4100 cc 299 TL

Kütahya Porselen sofra ürünlerinde yer alan indirimlere de göz atmak isterseniz buradangöz atabilirsiniz.

Paşabahçe'nin indirimde yer alan tüm ürünleri de burada.

Tefal Simplicty Tava 32 cm 549 TL

Tefal Simplicty Tava 32 cm 549 TL
onedio.com

  • Tefal Manuel Rondo 499 TL

  • Tefal Servis Seti 5'li 349 TL

  • Tefal Şef Bıçağı 285 TL

  • Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL

  • Bonera Seramik Tava 279 TL

  • Emsan New Bone Porselen Fincan Seti 699 TL

  • Oval Tepsi 229 TL

  • Bambu Döner Tabla 159 TL

  • Bambu İkili Kesme Tahtası 159 TL

  • Sunum Tabağı Çeşitleri 109 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ören Bayan Trend Cake Yumak 49,50 TL

Ören Bayan Trend Cake Yumak 49,50 TL
onedio.com

  • Atlas Yumak 59 TL

  • Farklı Renklerde Yumak 69 TL

  • Bora Dikiş İpi Seti 49 TL

  • Oltalı Dikiş İpliği 39,50 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 42.50 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 32.50 TL

  • Yazma 62,50 TL

  • Argesta Kadın Terlik 189 TL

SGS Basınçlı Yıkama Makinesi 3.299 TL

SGS Basınçlı Yıkama Makinesi 3.299 TL
onedio.com

  • SGS Akülü Ağaç Kesme Testeresi 3.499 TL

  • SGS Benzinli Ağaç Kesme Motoru 2.499 TL

  • SGS Akülü Tırpan 3.999 TL

  • Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 399 TL

  • Armut Koltuk 599 TL

Yapı market ürünlerinde yer alan diğer fırsatlara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Sesli Müzikli Balık Tutma Oyunu 279 TL

Sesli Müzikli Balık Tutma Oyunu 279 TL
onedio.com

  • Oyuncak Dinozor Pisti 299 TL

  • Blok Oyuncak Araçlar 129 TL

  • Oyuncak Motosiklet 69 TL

  • Oyuncak Helikopter 69 TL

  • Oyuncak Bebek ve Fırın 179 TL

  • Hızlı Timsah Kutu Oyunu 279 TL

  • Manyetik Tablet Alfabe Seti 119 TL

ŞOK 27 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Slazenger Düşük Kol Modal Kumaş Kadın T-Shirt 229 TL

Slazenger Düşük Kol Modal Kumaş Kadın T-Shirt 229 TL
onedio.com

  • Slazenger Erkek T-Shirt 199 TL 

  • Slazenger Modal Kumaş Erkek T-Shirt 229 TL 

  • Slazenger Modal Kumaş Kadın / Erkek Şort 259 TL

  • Egzersiz Matı 149 TL 

  • Slazenger Egzersiz Tekerliği 119 TL 

  • 65 cm Cosfer Pilates / Yoga Topu 199 TL 

  • 3'lü Slazenger Pilates Bant 79,95 TL 

  • Slazenger Çelik Atlama İpi 69,95 TL

  • 20 cm Cosfer Pilates / Yoga Topu 49,95 TL 

  • 3'lü Slazenger Pilates Mini Loop Bant 59,95 TL 

  • 3'lü Cosfer Pilates Bandı 69,95 TL

Fitness ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

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Mandella Latte Oturma Grubu Seti 6.299 TL

Mandella Latte Oturma Grubu Seti 6.299 TL
onedio.com

  • Mandella Hooka Rattan Oturma Grubu 10.499 TL

  • Mandella Masa Takımı 4 Kişilik 3.799 TL

  • Madella Galaxy Tek Kişilik Metal Salıncak 5.699 TL

  • Mandella Elit Rattan Maya 4 Kişilik 3.899 TL

  • Mandella Royal Rattan Salıncak 6.399 TL

  • Mandella Zeugma Koltuk Takımı 6 Kişilik 4.299 TL 

  • Mandella Kids Kahverengi 5.599 TL

  • Mandella Masa Takımı 6 Kişilik 4.499 TL

Sizin için indirimli bahçe ve balkon takımlarını buraya bıraktım.

Slazenger S120 Manyetik Dikey Bisiklet 5.990 TL

Slazenger S120 Manyetik Dikey Bisiklet 5.990 TL
onedio.com

  • Slazenger Riverside Manyetik Dirençli Egzersiz Küreği 11.790 TL

  • Slazenger Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu/ Yürüyüş Bandı 10.990 TL

  • Fox Oturaklı Manyetik Eliptik Bisiklet 7.990 TL

  • Fox Bisiklet 2.990 TL

  • Fox Mini Bike 1.290 TL

  • Fox Target 905 Masajlı Koşu Bandı 12.790 TL

  • R50 Kürek 4.890 TL

  • Fox X2 Air Bike 6.690 TL

İndirimli fitness kondisyon ürünlerini sizin için buraya bıraktım. Göz atmayı unutmayın!

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