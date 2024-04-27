İndirim Günleri Başlıyor! 27 Nisan - 3 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 27 Nisan - 3 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Nisan - 3 Mayıs 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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27 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 125 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Çok Al Az Öde
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2 Mayıs 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL
Çift Bölmeli Aile Kamp Çadırı 6 Kişilik 8.999 TL
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Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 61.990 TL
Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 23.499 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 14.999 TL
Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL
Kütahya Porselen Fırın Kabı 54,90 TL
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3 Kişilik Kanepe 6.390 TL
26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 3.299 TL
Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 599 TL
Vip Mop Temizlik Kova Seti 475 TL
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3 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Geske Mikro Akım Yüz Kaldırma Cihazı 6 in 1 3.499 TL
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Heifer Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi 2.999 TL
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.999 TL
Kaşmir Halı 120x180 cm 699 TL
Paşabahçe ürünleri;
Tefal Simplicty Tava 32 cm 549 TL
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Ören Bayan Trend Cake Yumak 49,50 TL
SGS Basınçlı Yıkama Makinesi 3.299 TL
Sesli Müzikli Balık Tutma Oyunu 279 TL
ŞOK 27 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Slazenger Düşük Kol Modal Kumaş Kadın T-Shirt 229 TL
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Mandella Latte Oturma Grubu Seti 6.299 TL
Slazenger S120 Manyetik Dikey Bisiklet 5.990 TL
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