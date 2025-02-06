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İnci Taneleri Azem'in Karısı Hande'yi Kim Öldürdü? Hande Yücedağ'ı Nehir ve Cihan mı Öldürdü?

İnci Taneleri Azem'in Karısı Hande'yi Kim Öldürdü? Hande Yücedağ'ı Nehir ve Cihan mı Öldürdü?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
06.02.2025 - 22:28

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi gündemin öne çıkan yapımlarından biri oldu. Dizinin yeni bölümünde Azem Yücedağ'ın açıklamaları sonrası Hande karakteri merak uyandırdı. 

Peki Azem'in eşi Hande'yi kim öldürdü? Azem'in karısı nasıl öldü? Azem'in karısı Hande'yi çocukları mı öldürdü? 

İşte tüm merak edilenler...

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Karısını Azem mi Öldürdü?

Karısını Azem mi Öldürdü?

Azem, çocukları Cihan ve Nehir'i odasına çağırarak büyük sırrın arkasındaki gerçekleri açıkladı. Yıllar önce hayatını kaybeden karısının nasıl öldüğünü ve kim tarafından öldürüldüğünü ilk kez anlattı. 

Eşini öldürme suçunu üstüne alıp cezaevinde yatan Azem, eşini kendisinin öldürmediğini söyledi. Diziye yeni giren Candan'ın o dönem ortak çocukları olduğunu iddia ettiğini açıklayan Azem, kadının elinde DNA sonucu olduğunu söyledi.

Azem'in Karısını Kim Öldürdü?

Azem'in Karısını Kim Öldürdü?

Azem, eşinin Candan'ın küçük oğlu tarafından öldürüldüğünü açıkladı. 'Çocuğun suçu yoktu annesini korumak için refleksti' diyen Azem'in bu açıklaması çocuklarını gözyaşlarına boğdu.

Azem'in Karısı Nasıl Öldü?

Azem'in Karısı Nasıl Öldü?

Azem'in karısı, küçük çocuk tarafından merdivenlerden itiliyor. Merdivenlerden yuvarlanan kadın hayatını kaybediyor ve diziye adını veren İnci Taneleri de bu düşme sonucu etrafa dağılıyor.

Azem'in Karısının Adı Ne?

Azem'in Karısının Adı Ne?

Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem karakterinin hayatını kaybeden eşinin adı da Hande'dir.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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