İnci Taneleri Azem'in Karısı Hande'yi Kim Öldürdü? Hande Yücedağ'ı Nehir ve Cihan mı Öldürdü?

Azem, çocukları Cihan ve Nehir'i odasına çağırarak büyük sırrın arkasındaki gerçekleri açıkladı. Yıllar önce hayatını kaybeden karısının nasıl öldüğünü ve kim tarafından öldürüldüğünü ilk kez anlattı.

Eşini öldürme suçunu üstüne alıp cezaevinde yatan Azem, eşini kendisinin öldürmediğini söyledi. Diziye yeni giren Candan'ın o dönem ortak çocukları olduğunu iddia ettiğini açıklayan Azem, kadının elinde DNA sonucu olduğunu söyledi.