İnci Taneleri Azem'in Karısı Hande'yi Kim Öldürdü? Hande Yücedağ'ı Nehir ve Cihan mı Öldürdü?
İnci Taneleri Azem'in Karısı Hande'yi Kim Öldürdü? Hande Yücedağ'ı Nehir ve Cihan mı Öldürdü?
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi gündemin öne çıkan yapımlarından biri oldu. Dizinin yeni bölümünde Azem Yücedağ'ın açıklamaları sonrası Hande karakteri merak uyandırdı.
Peki Azem'in eşi Hande'yi kim öldürdü? Azem'in karısı nasıl öldü? Azem'in karısı Hande'yi çocukları mı öldürdü?
İşte tüm merak edilenler...
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Karısını Azem mi Öldürdü?
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Azem'in Karısını Kim Öldürdü?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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