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İlk Randevularında Yaşadıkları Talihsiz Ve Trajikomik Anları Paylaşarak İçini Döken 15 Kişi

İlk Randevularında Yaşadıkları Talihsiz Ve Trajikomik Anları Paylaşarak İçini Döken 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 09:01

İlk randevular her zaman beklendiği kadar iyi geçmeyebileceği gibi bazen devamı da gelmeyebilir. Gelin insanlar ilk randevularında ne gibi beklenmedik şeyler yaşamışlar bakalım!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/bendzialdows...
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1. ''İlk randevumuzda buluştuğum kızın eski sevgilisi masamıza oturdu. ''

''Başta kim olduğuna dair haberim yoktu. Ta ki ona elinde binlerce gülle evlenme teklifi edene kadar! Kız kabul etti ve ben de onlara zaman vermek için dışarı çıktım. Biliyorum bu daha ilk randevumuzdu ama çocuk hesabı ödese hoş olabilirdi!''

2. ''Randevuyu kötü yapan tamamen bendim.''

2. ''Randevuyu kötü yapan tamamen bendim.''

''16 yaşındaydım ve iki farklı kıza çıkma teklifi edip aynı yere çağırdım. İkisini de şaşırtıp sürpriz yapmak istedim ve üç kişilik bir ilişkide memnun kalacaklarını düşündüm. Başta oldukça sessizlerdi ve hayal kırıklığına uğramış görünüyorlardı. Bir tanesi onu eve bıraktığım esnada beni çok fena azarladı.''

3. ''Bana çıkma teklifi etti ve kendisinin arabası olmadığı için onu evinden alıp alamayacağımı sordu.''

3. ''Bana çıkma teklifi etti ve kendisinin arabası olmadığı için onu evinden alıp alamayacağımı sordu.''

Hiç bir planımız yoktu o yüzden durup konuşabileceğimiz herhangi bir yere gittik. Sürekli bana yaklaşmaya çalıştı. Ne demek istediğimi anladınız.

4. ''Birbiri ile çıkmak isteyen iki arkadaşımız vardı ve çifte randevuya çıkmıştık.''

'' Randevuya çıktığım kızı benimle tanıştırdılar. Kızın adının 'Vari' olduğunu duyduğum an 'Oh vari good!' (Çok iyi!) diye saçma bir espri yaptım. Diğer arkadaşlarımız harika bir randevu geçirirken benim tanışmam için getirdikleri kız tek kelime dahi etmedi.''

5. ''Tüm geceyi eski sevgilisini aramak ya da benimle sevişip sevişmemek istemediğine karar veremeyen bir kız ile geçirdim.''

5. ''Tüm geceyi eski sevgilisini aramak ya da benimle sevişip sevişmemek istemediğine karar veremeyen bir kız ile geçirdim.''
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6. ''Sarhoştum ve randevuya çıktığım kişi salata yediği için ona "Ezik" dedim.''

6. ''Sarhoştum ve randevuya çıktığım kişi salata yediği için ona "Ezik" dedim.''

Yaptığım oldukça kaba ve nezaketsiz olmuştu. Hatta garson bile kıza onun adına üzüldüğünü söyledi. Sonra ödeme yapmaya gittiğimizde borcumu ödemeyi unuttuğum için kartım ödemeyi reddetti ve ödemeyi o yapmak zorunda kaldı. Ertesi gün ondan özür diledim ve bana ikinci bir şans verdi. Tahmin edin sonra ne oldu? 12 yıldır evliyiz.

7. ''Benimle takılmak istiyordu ve beni evimden aldı.''

7. ''Benimle takılmak istiyordu ve beni evimden aldı.''

''Sadece ikimiz olacağımızı düşünmüştüm ama arabayı arkadaşının evine sürdü. Sonra 4 saat boyunca arkadaşı bize Dj' lik yaptı. Dönüş yolunda bir restorana uğrayıp yemek aldı ve yola devam ettik. Yolun ortasında bana 'Sen de bir şey istiyor muydun?' diye sordu.''

8. ''Bir flört sitesinden tanıştık ve 10-15 yıl önceki fotoğrafını kullanmıştı.''

8. ''Bir flört sitesinden tanıştık ve 10-15 yıl önceki fotoğrafını kullanmıştı.''

''Üstelik boşandığı eşiyle yaşıyordu ve şimdi çok farklı görünüyordu. Eşi pencereden kızgın bir şekilde bizi izliyordu. Oraya gidene kadar bunların hiç birini bilmiyordum.''

9. ''Bir restoranda tanıştık.''

9. ''Bir restoranda tanıştık.''

''Birlikte oturduk ve bana “ Dürüst olabilir miyim? Birbirimize aşık olmaktan ve senin beni bırakıp gitmenden korkuyorum. Beni bırakmazsın, değil mi?' dedi. Daha sonra 2 yıl sonra çocuk yapmamızı istediğini söyledi. Yeni tanışmıştık!''

10. ''Çıktığım kişinin halası ölmüştü. ''

''O da beni babasına ondan kalan eşyaları toplarken destek olmam ve moral vermem için evlerine götürdü. Babası bundan hiç memnun olmadı.'

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11. ''Beraber Tayland restoranına gittik.''

11. ''Beraber Tayland restoranına gittik.''

''Ne tesadüftür ki yemeğe çıktığım kızın annesi ve kardeşleri de orada yemekteydi. Üstelik tam yan masamızda! Hesabı annesinin ödemesini isterdim çünkü bu olaydan sonra zaten ikinci randevu olasılığımız yoktu.''

12. ''Onu güzel bir restoranda yemeğe çıkarmıştım.''

12. ''Onu güzel bir restoranda yemeğe çıkarmıştım.''

''Ama yemekleri beğenmemiş olmalı çünkü yemeğin ortasında tuvalete kusmaya gitti. Ve muhtemelen arkadaşlarına mesaj atmaya.''

13. ''Randevuya çıktığım kıza daha önce üstsüz fotoğraf atmıştım.''

13. ''Randevuya çıktığım kıza daha önce üstsüz fotoğraf atmıştım.''

''Çünkü o zamanlar sürekli spor yapıyordum ve karın kaslarımı görmesini istemiştim. Film izlediğimizde, hatta normal duruyorken bile sürekli karın kaslarıma dokundu.''

14. ''Bir uygulamadan tanışmıştık. O 25, ben 24 yaşındaydım.''

14. ''Bir uygulamadan tanışmıştık. O 25, ben 24 yaşındaydım.''

''Buluşmaya annesiyle birlikte geldi. Sonra yemeğin ortasında bana mesaj attı ve ''O benim en yakın arkadaşım. Lütfen kızma.'' dedi.''

15. ''Beraber buz patenine gitmiştik.''

15. ''Beraber buz patenine gitmiştik.''

'' Başta her şey çok güzeldi ve harika bir şekilde kaydığımı düşünüyordum ama sonra BAM! Kayıp yere düştüm ve onu da kendimle düşürdüm. Kolu bana çarptığı için gözlüğüm kırıldı ve gözüm morardı. İkinci bir randevuya çıkmak için fazla utanmıştım.''

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