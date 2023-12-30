İlk Randevularında Yaşadıkları Talihsiz Ve Trajikomik Anları Paylaşarak İçini Döken 15 Kişi

Yaptığım oldukça kaba ve nezaketsiz olmuştu. Hatta garson bile kıza onun adına üzüldüğünü söyledi. Sonra ödeme yapmaya gittiğimizde borcumu ödemeyi unuttuğum için kartım ödemeyi reddetti ve ödemeyi o yapmak zorunda kaldı. Ertesi gün ondan özür diledim ve bana ikinci bir şans verdi. Tahmin edin sonra ne oldu? 12 yıldır evliyiz.