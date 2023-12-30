İlk Randevularında Yaşadıkları Talihsiz Ve Trajikomik Anları Paylaşarak İçini Döken 15 Kişi
İlk Randevularında Yaşadıkları Talihsiz Ve Trajikomik Anları Paylaşarak İçini Döken 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/bendzialdows...
İlk randevular her zaman beklendiği kadar iyi geçmeyebileceği gibi bazen devamı da gelmeyebilir. Gelin insanlar ilk randevularında ne gibi beklenmedik şeyler yaşamışlar bakalım!
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1. ''İlk randevumuzda buluştuğum kızın eski sevgilisi masamıza oturdu. ''
2. ''Randevuyu kötü yapan tamamen bendim.''
3. ''Bana çıkma teklifi etti ve kendisinin arabası olmadığı için onu evinden alıp alamayacağımı sordu.''
4. ''Birbiri ile çıkmak isteyen iki arkadaşımız vardı ve çifte randevuya çıkmıştık.''
5. ''Tüm geceyi eski sevgilisini aramak ya da benimle sevişip sevişmemek istemediğine karar veremeyen bir kız ile geçirdim.''
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6. ''Sarhoştum ve randevuya çıktığım kişi salata yediği için ona "Ezik" dedim.''
7. ''Benimle takılmak istiyordu ve beni evimden aldı.''
8. ''Bir flört sitesinden tanıştık ve 10-15 yıl önceki fotoğrafını kullanmıştı.''
9. ''Bir restoranda tanıştık.''
10. ''Çıktığım kişinin halası ölmüştü. ''
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11. ''Beraber Tayland restoranına gittik.''
12. ''Onu güzel bir restoranda yemeğe çıkarmıştım.''
13. ''Randevuya çıktığım kıza daha önce üstsüz fotoğraf atmıştım.''
14. ''Bir uygulamadan tanışmıştık. O 25, ben 24 yaşındaydım.''
15. ''Beraber buz patenine gitmiştik.''
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