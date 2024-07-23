İlk Maçlarda Oynayıp Oynayamacağı Merak Konusu: Zehra Güneş'in Sakatlık Sonrası Hali Korkuttu
İlk Maçlarda Oynayıp Oynayamacağı Merak Konusu: Zehra Güneş'in Sakatlık Sonrası Hali Korkuttu
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Filenin Sultanları'nın nasıl bir performans ortaya koyacağı heyecanla beklenirken özellikle merak edilen konuların başında sakatlığı bulunan Zehra Güneş'in durumu geliyor. 25 yaşındaki sporcumuzun son antremandaki görüntüsü endişe yarattı.
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Başantrenör Danielle Santarelli ile 2023'te dünya sıralamasında listenin zirvesinde yer alan Filenin Sultanları'nda gözler, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na çevrildi.
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Geçtiğimiz ay noktalanan Millet Ligi'ne çeyrek finalde veda eden ay-yıldızlı ekibimizde başta Zehra Güneş olmak üzere Hande Baladın ve Eda Erdem sakatlıklarla boğuşmuş, turnuvanın önemli maçlarında forma giyememişlerdi.
Mehmet Sevinç, 26 Temmuz'da başlayacak olimpiyat öncesinde Hande ve Zehra'nın ilk maçlarda forma giymesinin zor olduğunu belirtmişti.
Güneş'in Paris'teki son antrenmanda sakatlığınını devam ettiği görüldü. 👇🏻
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