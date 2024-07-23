İlk Maçlarda Oynayıp Oynayamacağı Merak Konusu: Zehra Güneş'in Sakatlık Sonrası Hali Korkuttu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Filenin Sultanları'nın nasıl bir performans ortaya koyacağı heyecanla beklenirken özellikle merak edilen konuların başında sakatlığı bulunan Zehra Güneş'in durumu geliyor. 25 yaşındaki sporcumuzun son antremandaki görüntüsü endişe yarattı.