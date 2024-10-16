İlk Gördüğün Figüre Göre Aşk Hayatını Yorumluyoruz!

Sen aşk defterini kapatalı çok olmuş. Ya birileri küstürmüş aşka seni ya da sen zaten hiç barışmamışsın. Görüyoruz ki aşktan da biraz korkuyorsun. Yalnızlığa alışmışsın. Düzenini bozmak, deyim yerindeyse ağzının tadını kaçırmak istemiyorsun. Sen kendi halinde takılmayı seviyorsun. Öyle tripmiş kıskançlıkmış falan da çekemezsin, değil mi? Peki sana bir soru soralım...Bu nereye kadar gidecek böyle? Yoksa içten içe artık buna bir son vermek mi istiyorsun? Eğer bu yalnızlığın içinden çıkmaya karar verirsen hayatın da sana bir güzellik yapacağını ve güzel bir ilişkiye başlayacağını görüyorum. Belki de aşk düşündüğün kadar yorucu bir şey değildir. Belki de biraz rahatlaman gerekiyordur...