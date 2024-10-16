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İlk Gördüğün Figüre Göre Aşk Hayatını Yorumluyoruz!

İlk Gördüğün Figüre Göre Aşk Hayatını Yorumluyoruz!

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
16.10.2024 - 15:31

Tek bir görselle aşk hayatının bütün detaylarını ortaya döküyoruz! Tek yapman gereken, aşağıdaki görselde ne gördüğünü seçmek.

Peki sen buna hazır mısın?

Hadi gel, biraz da aşk hayatından konuşalım.

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Bu görselde ilk ne gördün?

Bu görselde ilk ne gördün?

Ne sen sor ne biz söyleyelim...

Ne sen sor ne biz söyleyelim...

Sen aşk defterini kapatalı çok olmuş. Ya birileri küstürmüş aşka seni ya da sen zaten hiç barışmamışsın. Görüyoruz ki aşktan da biraz korkuyorsun. Yalnızlığa alışmışsın. Düzenini bozmak, deyim yerindeyse ağzının tadını kaçırmak istemiyorsun. Sen kendi halinde takılmayı seviyorsun. Öyle tripmiş kıskançlıkmış falan da çekemezsin, değil mi? Peki sana bir soru soralım...Bu nereye kadar gidecek böyle? Yoksa içten içe artık buna bir son vermek mi istiyorsun? Eğer bu yalnızlığın içinden çıkmaya karar verirsen hayatın da sana bir güzellik yapacağını ve güzel bir ilişkiye başlayacağını görüyorum. Belki de aşk düşündüğün kadar yorucu bir şey değildir. Belki de biraz rahatlaman gerekiyordur...

Sen aşkın kitabını yazmışsın!

Sen aşkın kitabını yazmışsın!

Aşk senden sorulur desek yanlış olmaz. Sen iflah olmaz bir romantiksin. Aşksız asla yapamazsın. Yalnız aşk dedik diye, sadece ilişki demek istemiyoruz. Sen, duyguların karşılıksız olsa da aşık olmayı seven bir insansın. Onun sende bıraktığı heyecanın tarifi yok. Aşkın ayaklarını yerden kesmesini, karnında kelebekler uçurmasını ve her şeyi anlamsız kılmasını çok seviyorsun. Aslında sen mutlu olmayı seviyorsun da diyebiliriz. Hayattan zevk almayı tercih ediyor, olumlu duygulara odaklanıyorsun bu hayatta. Senin gibi enerjisi yüksek bir insanı ise kimse kolay kolay üzemez! Bak konu aşktan nerelere geldi...En iyisi sana bir tavsiye vererek kapatalım konuyu. Hep böyle kal olur mu? Sevmek de sevilmek de çok güzel duygular. Kimsenin senin enerjini çalmasına izin verme.

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