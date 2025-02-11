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İlk Çocuğunu Kaybetmişti! Kız Babası Olan Kurtuluş Kuş'tan Hastane Odasından İlk Paylaşım Geldi

İlk Çocuğunu Kaybetmişti! Kız Babası Olan Kurtuluş Kuş'tan Hastane Odasından İlk Paylaşım Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 15:12

İlk bebeklerini kaybetmenin acısını yaşayan Kurtuluş ve Nezaket Kuş çifti bu kez mutluluğu tattı. Çift, bugün dünyaya gelen bebeklerine “Aden Mira” adını verdi. Minik Aden Mira’nın doğumuyla birlikte ilk paylaşımlar da gecikmedi. Sosyal medyada mutluluklarını paylaşan ikili sevenlerinden binlerce tebrik mesajı aldı.

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Burak Bulut ile birlikte çıkardığı Sevmedim Deme, Beni Bu Gece Öldür, Nabız, İçime Ata Ata gibi hit parçalarla müzik listelerini altüst eden Kurtuluş Kuş’u mutlaka duymuşsunuzdur.

Burak Bulut ile birlikte çıkardığı Sevmedim Deme, Beni Bu Gece Öldür, Nabız, İçime Ata Ata gibi hit parçalarla müzik listelerini altüst eden Kurtuluş Kuş’u mutlaka duymuşsunuzdur.

Hit şarkıyla büyük bir dinleyici kitlesi edinen ikili geniş bir hayran kitlesine sahip.

Hit şarkıyla büyük bir dinleyici kitlesi edinen ikili geniş bir hayran kitlesine sahip.

Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Kurtuluş Kuş geçtiğimiz aralık ayında 10 yıldır birlikte olduğu çocukluk aşkı Nezaket Şimşek ile nikah masasına oturmuştu.

Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Kurtuluş Kuş geçtiğimiz aralık ayında 10 yıldır birlikte olduğu çocukluk aşkı Nezaket Şimşek ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift kısa süre sonra bebek müjdesi vermişti. Ancak Mart ayında katıldığı bir programda eşi Nezaket Kuş’un düşük yaptığını açıklamıştı.

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift kısa süre sonra bebek müjdesi vermişti. Ancak Mart ayında katıldığı bir programda eşi Nezaket Kuş’un düşük yaptığını açıklamıştı.

Bu zor süreci birlikte atlatan çift, geçtiğimiz haftalarda yeniden bebek beklediklerini duyurarak hayranlarına müjdeli haberi vermişti.

Bu zor süreci birlikte atlatan çift, geçtiğimiz haftalarda yeniden bebek beklediklerini duyurarak hayranlarına müjdeli haberi vermişti.
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Üstelik Nezaket Kuş’un 8 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ve beklenen an geldi. Kurtuluş Kuş ve Nezaket Kuş, bugün ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Üstelik Nezaket Kuş’un 8 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ve beklenen an geldi. Kurtuluş Kuş ve Nezaket Kuş, bugün ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Aden Mira adını verdikleri bebeklerinin doğumuyla birlikte çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu. Sosyal medyada bu özel anları paylaşan ikili kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Aden Mira adını verdikleri bebeklerinin doğumuyla birlikte çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu. Sosyal medyada bu özel anları paylaşan ikili kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Nezaket Kuş’un daha önce yaptığı paylaşımda duygularını şöyle dile getirmişti:

Nezaket Kuş’un daha önce yaptığı paylaşımda duygularını şöyle dile getirmişti:

“Hayatımızın en güzel ve en heyecanlı anlarını yaşadığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Miniğimizle ve sizinle beraber daha güzel anlar, anılar biriktirmek dileğiyle… Güzelliklerinle gel 2025” sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Ve işte 2025, çift için en güzel şekilde başladı! İşte o mutlu anlardan kareler:

Ve işte 2025, çift için en güzel şekilde başladı! İşte o mutlu anlardan kareler:
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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