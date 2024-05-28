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İlk Bir Sene Boyunca Bebeklerde Ay Ay Meydana Gelen Değişim ve Gelişimler

etiket İlk Bir Sene Boyunca Bebeklerde Ay Ay Meydana Gelen Değişim ve Gelişimler

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 10:31

Yeni doğan bebeğinizin ay ay gelişimi nasıl olacak biliyor musunuz? Bebeğinizin her ay gelişeceği bu süreçte neler olacak merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

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Bebeğinizin ilk ayı ile başlayalım...

İlk ay bebeğinizin daha dünyayı yeni yeni tanıdığı zamanlar. Dünyayla yeni tanışan bebeğiniz ilk ayında başını çok kısa bir süreliğine kaldırabilir. Bu ilk ayda ellerini yumruk yapabildiğini de söyleyelim. Küçük küçük gülümsemeler de bu dönemde başlayabilir.

Şimdi sırada 2. ay var.

2. ay artık bebeğinizin yeni dünyasına alıştığı bir dönem. Bu dönemde yavaş yavaş kilo almaya başlıyor. Başını biraz daha kontrol edebiliyor. Yine bu dönemde artık gülümsemeler iyice belirginleşiyor. 2. ay artık daha çok bağ kurabildiğinizi hissedebileceğiniz bir dönem.

3. ayda neler oluyor bakalım...

3. ayda artık bebeğiniz nesneleri gözleriyle takip edebiliyor. Bir önceki ay başlayan kilo artışının da devam ettiği bu dönemde görülüyor. Ayrıca baş kontrolü iyice artıyor. Ve bebeğiniz bu dönemde ellerini ve ayaklarını çok daha fazla kullanıyor. 3. ayla birlikte bebeğinizin sesinize daha çok tepki verdiğini fark edebilirsiniz.

Geldik 4. aya.

4. ay bebeğiniz karnının üstüne yatarken başını ve göğsünü kaldırabiliyor. Ve artık eline aldığı nesneleri ağzına götürdüğüne şahit olabilirsiniz. Bu aydan itibaren bebeğinizle oyun oynamamaya başlayabilirsiniz. Çünkü bebeğiniz artık oyunlara tepki veriyor ve hatta oyunlara sesli gülebiliyor.

Sırada 5. ay var.

Bu dönemde artık belirgin fiziksel gelişimler görebiliyorsunuz. Etrafındaki nesnelere ulaşabilir ve artık daha iyi kavrayarak tutabilir. Bu dönem görebileceğiniz en belirgin davranış ise aynada kendi yansımasına tepki vermesi. Ayrıca yüz üstü yatarken vücudunu desteklediğine de çokça şahit olabilirsiniz.

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Yılın yarısına geldik bile.

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6. ay bebeklerin diş çıkarma dönemi. O yüzden biraz huzursuz geçmesi normal. Diş çıkarma dışında bu dönemde bebeğinizin desteksiz oturabildiğini de görebilirsiniz. Artık seslere çok daha fazla tepki veriyor. Bu dönemde bebeğiniz yabancılara da tepki verebilir.

7. ayda neler oluyor peki?

Bu dönem bebeğinizin beslenmesinin değiştiği bir dönem. Çünkü artık doktorunuzun kontrolüyle katı gıdaya başlayabilirsiniz. Bu dönemde biraz yorulacaksınız çünkü bebeğiniz artık emekliyor. Nesneleri kavramayı zaten önceki aylarda yapabiliyordu, bu dönemde ise bir elindeki nesneyi diğerine geçirebiliyor.

8. ayın gelişimi ise şöyle:

Diş çıkarma 8. ayda da devam ediyor. Emeklemeyi takip edecek şekilde tutunarak ayağa kalkma bu dönemde görülebiliyor. Artık oyun oynarken sizinle çok daha etkileşimde oluyor. Mesela bir oyuncağını gizlediğinizde onu aramaya başlıyor.

9. ayda neler olduğunu biliyor musunuz?

Bu aylar artık bebeğinizle iletişiminizin çok arttığı dönemler. 9. aydan itibaren bebeğiniz artık kendi başına oturabiliyor. El çırpma ve el sallama hareketleri bu dönemde öğreniliyor ve sıklıkla görülüyor. 9. ay bebeğinizin basit kelimeleri anlamaya da başladığı bir dönem.

10. ayda neler oluyor ona da bakalım...

10. ay artık küçük küçük yürüme çalışmaları başlıyor. Bu ayla birlikte bebekler ayakta durmaya çalışıyorlar. Ayrıca isimleri ve kelimeleri tanıma da bu dönemde oluyor. Yani artık bebeğiniz bağımsızlığını yavaş yavaş kazanmaya başlıyor.

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Ve sırada 11. ay var.

Bebeğinizin yaşına girmesine 1 ay kaldı. Bu dönemde bebeğiniz yürüyebilir. Nesneleri de artık gayet rahatlıkla kavrar ve kullanabilir. Artık bu aydan sonra karmaşık oyunlar bebeğinize ilginç gelmeye başlıyor. Bu dönemde basit komutlar bebeğiniz için daha anlaşılır oluyor.

Sona geldik, 12. ayda neler oluyormuş bakalım mı?

Artık bebeğiniz 1 yaşında. Bu yaşta bebeğiniz artık yürüyebilir. Bu dönemde bebeğiniz kendi başına yemek yemeyi ve su içmeyi istiyor. Yavaş yavaş konuşmaya da bu dönemde başlıyor. Artık 12. ayla birlikte birkaç kelime bile söyleyebilir. Artık yaşına girdiği için insanlarla daha fazla etkileşime girebilir.

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