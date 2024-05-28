İlk Bir Sene Boyunca Bebeklerde Ay Ay Meydana Gelen Değişim ve Gelişimler

3. ayda artık bebeğiniz nesneleri gözleriyle takip edebiliyor. Bir önceki ay başlayan kilo artışının da devam ettiği bu dönemde görülüyor. Ayrıca baş kontrolü iyice artıyor. Ve bebeğiniz bu dönemde ellerini ve ayaklarını çok daha fazla kullanıyor. 3. ayla birlikte bebeğinizin sesinize daha çok tepki verdiğini fark edebilirsiniz.