İlk Bir Sene Boyunca Bebeklerde Ay Ay Meydana Gelen Değişim ve Gelişimler
İlk Bir Sene Boyunca Bebeklerde Ay Ay Meydana Gelen Değişim ve Gelişimler
Yeni doğan bebeğinizin ay ay gelişimi nasıl olacak biliyor musunuz? Bebeğinizin her ay gelişeceği bu süreçte neler olacak merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!
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Bebeğinizin ilk ayı ile başlayalım...
Şimdi sırada 2. ay var.
3. ayda neler oluyor bakalım...
Geldik 4. aya.
Sırada 5. ay var.
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Yılın yarısına geldik bile.
7. ayda neler oluyor peki?
8. ayın gelişimi ise şöyle:
9. ayda neler olduğunu biliyor musunuz?
10. ayda neler oluyor ona da bakalım...
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