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İlişkinizi Canlandıracak "O" Tavsiyeyi Veriyoruz!

etiket İlişkinizi Canlandıracak "O" Tavsiyeyi Veriyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 22:01

Her ilişkinin tavsiyeye ihtiyacı vardır. Peki sizin ilişkinizin ihtiyaç duyduğu tavsiye hangisi, merak ediyorsan haydi teste!

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım...

2. Hafta sonları beraber neler yapıyorsunuz?

3. Peki en son birlikte ne zaman bir şeyler yaptınız?

4. Ortak bir hayaliniz var mı diye de soralım...

5. İlişkinizin ilk günlerinden en çok neyi özlüyorsun?

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6. Beraber seyahatlerinizde daha çok neye önem veriyorsunuz?

7. Bu ilişkide heyecanı nasıl canlı tutuyorsunuz?

8. Son olarak, beraber vakit geçirmek için ne kadar sıklıkla plan yapıyorsunuz?

Sizin ilişkinizin uzun vadeli planlara ihtiyacı var!

Siz ilişkinizde zaten sürekli yeni şeyler yapıyorsunuz. Ama sizin daha uzun vadeli bir plana ihtiyacınız var. Birlikte seyahat etmek ilişkinize heyecan katacak, inanın! Anlık planların yerine bir kere uzun bir seyahat planlamayı deneyin. Bu ilişkinize yeni bir heyecan getirebilir. Ayrıca bağınızı güçlendirip ortak bir hedefe yönelmenizi de sağlar. İlişkinizi canlandırıp tekrar heyecanlı günlere dönmek için sevdiğiniz bir yere güzel bir seyahat planlaması yapın deriz!

Sizin ilişkinizi canlandırmak için yeni bir hobiye ihtiyacınız var!

Siz zaten kaçamak yapan bir çiftsiniz. Sizin biraz daha ortak ve devamlı bir etkinliğe ihtiyacınız var. Birlikte bir hobi edinerek bunu sağlayabilirsiniz. İkinizin de sevebileceği bir hobi bulabilir ve bu ilgi alanınızı ilişkinizi canlandırmak için kullanabilirsiniz. Birlikte vakit geçirmek ve yeni şeyler öğrenmek hem senin hem partnerinin hoşlanacağı bir şey olacaktır, eminiz!

Sizin ilişkinizin kaçamaklara ihtiyacı var!

İlişkinizi canlandırmak için sizin kaçamağa ihtiyacınız var. Siz rutinleri pek seven bir çiftsiniz. O yüzden ara sıra yapacağınız kaçamaklar ilişkinizi tazeleyecektir. Günlük rutinlerinizden uzaklaşarak keyifli vakit geçirebileceğiniz bir hafta sonu kaçamağı size çok iyi gelecek! Bu tarz kaçamaklar hem seni hem partnerini mutlu edecek ve ilişkinizi çok daha iyi bir seviyeye taşıyacaktır.

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