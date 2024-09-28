İlişkinizi Canlandıracak "O" Tavsiyeyi Veriyoruz!
İlişkinizi Canlandıracak "O" Tavsiyeyi Veriyoruz!
Her ilişkinin tavsiyeye ihtiyacı vardır. Peki sizin ilişkinizin ihtiyaç duyduğu tavsiye hangisi, merak ediyorsan haydi teste!
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım...
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2. Hafta sonları beraber neler yapıyorsunuz?
3. Peki en son birlikte ne zaman bir şeyler yaptınız?
4. Ortak bir hayaliniz var mı diye de soralım...
5. İlişkinizin ilk günlerinden en çok neyi özlüyorsun?
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