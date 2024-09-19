İlişkinde Karakterinden Ödün Veriyor Musun?

Sen bir ilişki yaşamaya başladığında hayatının merkezine o kişiyi koyuyor ve tamamen onun isteklerine göre şekillenen bir hayat yaşıyorsun. Kendi duygu ve düşüncelerini ikinci planda tutuyor, hayatındaki kişiyi kaybetmemek veya ona her daim iyi görünebilmek için karakterinden çok ödün veriyorsun. Sana tavsiyemiz, bir an önce kendi duygularını da ön plana koyman!