İlişkinde Karakterinden Ödün Veriyor Musun?
İlişkinde Karakterinden Ödün Veriyor Musun?
İnsan ilişki içindeyken nasıl göründüğünü bilemez. Peki testi çöz ve söyleyelim; sen karakterinden vazgeçiyor musun? 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim 👇
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2. Birlikte olduğun kişide aradığın en önemli özellik nedir?
3. Peki, sevgiline arkadaş ortamında farklı davranır mısın?
4. Sevgilinleyken yapmaktan utandığın bir şey var mı?
5. Peki daha özel bir soru: Yataktaki uyumunuz nasıl?
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6. Sevgiline her şeyini anlatır mısın?
7. Sevgilinin seni hangi halde görmesinden rahatsız olursun?
8. Sevgilinin yanındayken kendini rahat hissediyor musun?
9. Normalde sinirliyken yapacağın bir şeyi, sevgilinin yanındayken de yapar mısın?
Sen artık sen değilsin!
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