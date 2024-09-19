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İlişkinde Karakterinden Ödün Veriyor Musun?

etiket İlişkinde Karakterinden Ödün Veriyor Musun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 23:46

İnsan ilişki içindeyken nasıl göründüğünü bilemez. Peki testi çöz ve söyleyelim; sen karakterinden vazgeçiyor musun? 👇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim 👇

2. Birlikte olduğun kişide aradığın en önemli özellik nedir?

3. Peki, sevgiline arkadaş ortamında farklı davranır mısın?

4. Sevgilinleyken yapmaktan utandığın bir şey var mı?

5. Peki daha özel bir soru: Yataktaki uyumunuz nasıl?

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6. Sevgiline her şeyini anlatır mısın?

7. Sevgilinin seni hangi halde görmesinden rahatsız olursun?

8. Sevgilinin yanındayken kendini rahat hissediyor musun?

9. Normalde sinirliyken yapacağın bir şeyi, sevgilinin yanındayken de yapar mısın?

Sen artık sen değilsin!

Sen bir ilişki yaşamaya başladığında hayatının merkezine o kişiyi koyuyor ve tamamen onun isteklerine göre şekillenen bir hayat yaşıyorsun. Kendi duygu ve düşüncelerini ikinci planda tutuyor, hayatındaki kişiyi kaybetmemek veya ona her daim iyi görünebilmek için karakterinden çok ödün veriyorsun. Sana tavsiyemiz, bir an önce kendi duygularını da ön plana koyman!

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Başkası senin için karakterinden ödün versin!

Sen bırak karakterinden ödün vermeyi, sevgilin için istemediğin farklı bir mekana bile gitmezsin. Her zaman kendi duygu ve düşüncelerini ön planda tutuyor, karşı tarafın ne istediğini pek önemsemiyorsun. Karakterinden ödün vermemen güzel bir şey ama biraz da hayatındaki kişiyi önemsemeye ne dersin?

Bir ilişkiyi nasıl yürüteceğini çok iyi biliyorsun!

Sen hem kendi duygularına hem de karşı tarafın duygu ve düşüncelerine önem veriyor ve bunu mükemmel bir şekilde dengede tutabiliyorsun. Karakterinden ödün vermeyecek şekilde fedakarlıklar yapabiliyor ve karşı tarafın da senin için fedakar olmasını sağlayabiliyorsun. Ne diyelim, kaldı mı böyle ilişkiler?

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