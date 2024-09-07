İlişkilerinde Ne Kadar Hassassın?

Sen o kadar hassassın ki bazen hayat seni fazlasıyla yıpratıyor. Bazen hayat herkes için çok kolaymış da sadece senin için zormuş gibi hissediyorsun. Partnerinin en ufak bir üzüntüsüne dayanamıyorsun, sevdiğine bir şey olduğunda canından can gidiyor. Başkalarının acısını kendin yaşıyormuş gibi hissediyorsun. Sık sık ağlıyor, zaman zaman gözyaşlarını tutmakta zorlanıyorsun. İlişkilerinde yaşadığın zorluklar seni herkesten fazla etkiliyor ve çok yıpranıyorsun. Seni ne kadar hassas diye nitelendirsek de sen duygularını derinden yaşayan ve dışarı vuran birisin!