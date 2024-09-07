İlişkilerinde Ne Kadar Hassassın?
İlişkilerinde Ne Kadar Hassassın?
İlişkilerde bazı kişiler fazlasıyla hassasken bazıları çoğu olayı pek umursamadan hayatına devam edebilir.
Peki ya sen ilişkilerinde ne kadar hassassın? Söylüyoruz!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
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2. İlişkide yaşanan duygusal anlarda nasıl tepki verirsin?
3. Peki ya partnerin senden habersiz bir yere gitti ve sen arayınca bunu sana söyledi nasıl tepki verirsin?
4. Partnerin senin için önemli olan bir şeyi unuttu diyelim. Bu seni ne kadar üzer?
5. Tartışırken partnerin sesini hafif yükseltse ne yaparsın?
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