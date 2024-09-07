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İlişkilerinde Ne Kadar Hassassın?

etiket İlişkilerinde Ne Kadar Hassassın?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 22:01

İlişkilerde bazı kişiler fazlasıyla hassasken bazıları çoğu olayı pek umursamadan hayatına devam edebilir.

Peki ya sen ilişkilerinde ne kadar hassassın? Söylüyoruz!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!

2. İlişkide yaşanan duygusal anlarda nasıl tepki verirsin?

3. Peki ya partnerin senden habersiz bir yere gitti ve sen arayınca bunu sana söyledi nasıl tepki verirsin?

4. Partnerin senin için önemli olan bir şeyi unuttu diyelim. Bu seni ne kadar üzer?

5. Tartışırken partnerin sesini hafif yükseltse ne yaparsın?

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6. Partnerinin senin yakın çevrenle iyi anlaşması ne kadar önemli?

7. Daha önce hiç büyük bir ayrılık yaşadın mı?

8. Son soru! Çok aşık olduğun birini unutman ne kadar vaktini alır?

Aşırı hassassın!

Sen o kadar hassassın ki bazen hayat seni fazlasıyla yıpratıyor. Bazen hayat herkes için çok kolaymış da sadece senin için zormuş gibi hissediyorsun. Partnerinin en ufak bir üzüntüsüne dayanamıyorsun, sevdiğine bir şey olduğunda canından can gidiyor. Başkalarının acısını kendin yaşıyormuş gibi hissediyorsun. Sık sık ağlıyor, zaman zaman gözyaşlarını tutmakta zorlanıyorsun. İlişkilerinde yaşadığın zorluklar seni herkesten fazla etkiliyor ve çok yıpranıyorsun. Seni ne kadar hassas diye nitelendirsek de sen duygularını derinden yaşayan ve dışarı vuran birisin!

Hassassın!

Sen çevrende de ilişkilerinde de hassaslığınla biliniyorsun, herkes bunu sık sık dile getiriyor. İlişkilerinde karşıdaki kişi seni kırmamak için elinden geleni yapıyor çünkü sen de onun için aynı çabayı gösteriyorsun. Karar almakta zorlanıyorsun ve sık sık kararsızlıklar yaşıyorsun. Önemli ve büyük adımlar atmak seni fazlasıyla zorluyor. Yanlış adımlar atmaktan çekiniyorsun. ne kadar çaba harcarsan harca sen umursamaz birine dönüşemiyorsun. İlişkinde yaşanan her olay seni derinden etkiliyor ve çoğu zaman amann diyip geçemiyorsun....

Sana hassas diyemeyiz!

Sen, sevdiğin kişiye karşı duyarlısın ama her şeyi çok fazla kafana takmıyorsun. Hayatın kısa olduğunu biliyor, hayatı doyasıya yaşamak gerektiğine inanıyorsun. Arkana baktığında bunu neden kafaya takmışım, buna neden üzülmüşüm diye düşünmek sana göre değil. Boş yere üzülmek sana göre değil, üzücü olayları çevrendekilere göre daha kolay sindiriyorsun. Bu nedenle hassas insanlarla makul ilişkiler kuramıyorsun...

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