Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İlişki Geçmişine Göre İlk Buluşmada Ne Yapmaman Gerektiğini Söylüyoruz!

etiket İlişki Geçmişine Göre İlk Buluşmada Ne Yapmaman Gerektiğini Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 22:01

İlk buluşmalar heyecan verici ama aynı zamanda biraz stresli olabilir. Eski ilişkilerinden öğrendiklerinle, bu test sana ilk buluşmada nelerden kaçınman gerektiğini söyleyecek. Hadi başlayalım! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Eski ilişkilerin genellikle nasıl sona erdi?

3. İlk buluşmada genellikle ne konuşmayı tercih edersin?

4. Eski sevgilinle en büyük anlaşmazlık konunuz neydi?

5. Peki, ilk buluşmada nasıl bir yer tercih edersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Eski ilişkinde seni en çok rahatsız eden şey neydi?

7. İlk buluşmada hangi davranış seni rahatsız eder?

8. İlk buluşmada 'red flag' diyebileceğin bir cümle seç bakalım 👇

9. Son olarak, bir ilişkide en çok neye değer verirsin?

İlk buluşmada kıskançlık konusunu açmaktan kaçınmalısın!

Eski ilişkilerindeki kıskançlık sorunları, yeni başlangıçlarda da seni zorlayabilir. İlk buluşmada, karşı tarafın eski ilişkileri veya sosyal çevresi hakkında fazla sorgulayıcı olmaktan kaçınmalısın. Unutma, kıskançlık sadece güvensizlik belirtisidir ve yeni biriyle tanışırken bu tür konuları gündeme getirmektense daha pozitif konulara odaklanmak çok daha iyidir.

İlk buluşmada geçmiş ilişkilerinden bahsetmekten kaçınmalısın!

Geçmiş ilişkilerini hemen masaya yatırmak, karşı tarafı rahatsız edebilir ve seni geçmişine takılı kalmış gibi gösterebilir. Yeni biriyle tanışırken, daha çok anı yaşamak ve geleceğe odaklanmak önemli. Eski ilişkilerin yerine, hobileriniz, ilgi alanlarınız ve geleceğe dair planlarınız gibi konuları konuşmak çok daha etkileyici olacaktır.

İlk buluşmada aşırı samimi olmaktan kaçınmalısın!

İlk buluşmada aşırı samimi ve kişisel sorular sormak, karşı tarafın kendini rahatsız hissetmesine neden olabilir. Her ne kadar açık ve dürüst olmak önemli olsa da, her şeyin bir zamanı var. İlk buluşmada daha yüzeysel ve eğlenceli konulara odaklanmak, ikinizin de birbirinizle daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Karşı tarafın da sana açılması için biraz zaman tanımalısın.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın