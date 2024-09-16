İlişki Geçmişine Göre İlk Buluşmada Ne Yapmaman Gerektiğini Söylüyoruz!

İlk buluşmada aşırı samimi ve kişisel sorular sormak, karşı tarafın kendini rahatsız hissetmesine neden olabilir. Her ne kadar açık ve dürüst olmak önemli olsa da, her şeyin bir zamanı var. İlk buluşmada daha yüzeysel ve eğlenceli konulara odaklanmak, ikinizin de birbirinizle daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Karşı tarafın da sana açılması için biraz zaman tanımalısın.