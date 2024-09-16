İlişki Geçmişine Göre İlk Buluşmada Ne Yapmaman Gerektiğini Söylüyoruz!
İlişki Geçmişine Göre İlk Buluşmada Ne Yapmaman Gerektiğini Söylüyoruz!
İlk buluşmalar heyecan verici ama aynı zamanda biraz stresli olabilir. Eski ilişkilerinden öğrendiklerinle, bu test sana ilk buluşmada nelerden kaçınman gerektiğini söyleyecek. Hadi başlayalım! 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Eski ilişkilerin genellikle nasıl sona erdi?
3. İlk buluşmada genellikle ne konuşmayı tercih edersin?
4. Eski sevgilinle en büyük anlaşmazlık konunuz neydi?
5. Peki, ilk buluşmada nasıl bir yer tercih edersin?
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