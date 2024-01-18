İletişimci Sevda Türküsev'den Fenomen Gökçe Kırgız'ın Davasıyla İlgili Destek Mesajı Geldi!
İletişimci Sevda Türküsev'den Fenomen Gökçe Kırgız'ın Davasıyla İlgili Destek Mesajı Geldi!
Kaynak: https://www.dha.com.tr/gundem/iki-gok...
'Kalbime gömerim o zaman' isimli şarkısıyla dönemin bilinen ismi haline gelen internet fenomeni Gökçe Kırgız Durukan'ın, marka haline getirdiği isminden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla şarkıcı Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davada karar çıktı.
İletişimci Sevda Türküsev'den Gökçe Kırgız'a destek mesajı geldi. 👇
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İddiaya göre Gökçe Kırgız Durukan'ın 2006 yılında söylediği 'Kalbime Gömerim' adlı şarkısı internette popüler hale geldi.
Asıl adı Merve Doğan olan şarkıcı Gökçe Kırgız Taner ise 2013 yılında resmi olarak Gökçe Kırgız adını aldı ve şarkının söz ve bestesinin kendisine ait olduğunu ileri sürmüştü.
Bunun üzerine internet fenomeni Gökçe Kırgız Durukan, 'Marka hakkına tecavüz edildiği' iddiasıyla tazminat davası açtı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı.
Araştırılacak başka bir husus olmadığını belirten mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, 'Gökçe Kırgız' markasının davalı Gökçe Kırgız Taner (eski adıyla Merve Doğan) tarafından kullanımının durdurulmasına, davacı Gökçe Kırgız'ın tazminat talebinin kısmen kabulüne karar verdi.
Attığı tweetlerle sık sık eleştirilerin odağında olan Sevda Türküsev'den 'Gökçe'nin çocukluğunu biliyorum' diyerek Gökçe Kırgız'a detsek mesajı yayınladı.
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Sevda Türküsev'in yorumu
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