İftardan Sonra Misafirlerini Mutlu Edecek Tatlı Bu Testin Sonunda!

Malzemeler:

400 g İçim Labne

6 su bardağı Süt

2 su bardağı irmik

2 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

2 yemek kaşığı tereyağ

Yapılışı:

1- Tereyağı hariç, tüm malzemeleri tencereye alıp, kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşınca altını kısıp 5 dakika daha karıştırın ve ocaktan alın.

2-Muhallebi kıvamını aldıktan sonra, tereyağını ekleyin.

3-Kalıplara dökmeden önce, kalıpları ıslatın. Ilıttığınız muhallebiyi ıslak borcama aktarın. Dilerseniz küçük şekilli silikon kapları kullanabilirsiniz.

4-Tatlıyı, en az bir gece buzdolabında bekletin. Bu süre yeterli geliyor, gayet kıvamlı bir şekilde çıkacaktır. Ceviz içi, taze nane ve kırmızı meyvelerle süsleyerek servise sunabilirsiniz. Hem pratik, hem de hafif bir tatlı. Deneyeceklere şimdiden afiyetler olsun :)