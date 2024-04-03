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İftardan Sonra Misafirlerini Mutlu Edecek Tatlı Bu Testin Sonunda!

etiket İftardan Sonra Misafirlerini Mutlu Edecek Tatlı Bu Testin Sonunda!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 21:01

Ramazan ayında tatlı keyfi bir başkadır! Bu sebeple testin sonunda, iftardan sonra misafirlerini mutlu edecek en lezzetli tarifi bulacaksın. Hazırsan başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! İftara kimi davet ediyorsun?

2. Peki, onları nasıl bir sofrayla karşılayacaksın?

3. Yemek ve tatlı sunumu senin için ne kadar önemli? Puanlar mısın?

4. Sanat eseri gibi olan pastalardan birini seç!

5. Ramazan ayında özel yemekler yapıyor musun?

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6. Bir pasta yapacaksın diyelim. Kekini kendin mi yaparsın yoksa hazır mı alırsın?

7. Son olarak, iftarda seni anlatan bir gif seç!

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Tam Kıvamında Labneli İrmik Tatlısı

Tam Kıvamında Labneli İrmik Tatlısı

Malzemeler:

  • 400 g İçim Labne

  • 6 su bardağı Süt

  • 2 su bardağı irmik

  • 2 su bardağı toz şeker

  • 2 paket vanilya

  • 2 yemek kaşığı tereyağ

Yapılışı:

1- Tereyağı hariç, tüm malzemeleri tencereye alıp, kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşınca altını kısıp 5 dakika daha karıştırın ve ocaktan alın.

2-Muhallebi kıvamını aldıktan sonra, tereyağını ekleyin.

3-Kalıplara dökmeden önce, kalıpları ıslatın. Ilıttığınız muhallebiyi ıslak borcama aktarın. Dilerseniz küçük şekilli silikon kapları kullanabilirsiniz.

4-Tatlıyı, en az bir gece buzdolabında bekletin. Bu süre yeterli geliyor, gayet kıvamlı bir şekilde çıkacaktır. Ceviz içi, taze nane ve kırmızı meyvelerle süsleyerek servise sunabilirsiniz. Hem pratik, hem de hafif bir tatlı. Deneyeceklere şimdiden afiyetler olsun :)

Labneli Magnolia

Labneli Magnolia

Malzemeler:

  • 5 su bardağı süt

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1 paket krema

  • 1 paket İçim labne peyniri

  • 3 paket yulaflı bisküvi (1 paket 140 gram)

Süslemek için:

  • Antep fıstığı

Hazırlanışı:

1-Süt, yumurta sarısı, toz şeker, un ve nişastayı tencereye alıp, ocağa oturtun ve kaynatın. Akıcı kıvamlı muhallebi olana dek karıştırın. 

2-Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp soğumaya bırakın. Mikser yardımıyla 2 dakika çırpıp, kremayı ilave edin. Ardından labne peynirini katıp 6 dakika mikser yardımıyla çırpın. Ayrı bir yerde bisküviyi rondodan geçirin.

3- Kullanacağınız kupların tabanlarına 1.5 yemek kaşığı bisküvi tozu yerleştirin. Üzerlerine 2 kepçe muhallebi döküp, yeniden 1.5 yemek kaşığı bisküvi ilave edin. 

4-Kalan muhallebi ve bisküvi tozunu ince katman olacak şekilde kat kat kuplara pay edip, Antep fıstığı serpin. Dilediğiniz şekilde süsleyin ve soğuk olarak servis yapın. Hem pratik, hem de hafif bir tatlı. Deneyeceklere şimdiden afiyetler olsun :)

Cheesecake Tadında İncirli Labneli Tatlı

Cheesecake Tadında İncirli Labneli Tatlı

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı İçim labne

  • 4 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 2 damla vanilya özütü  

  • 1 paket yulaflı bisküvi

  • 10 adet siyez unlu kurabiye 

  • 4 yemek kaşığı incir pekmezi

Üzeri İçin:

  • 3-4 yemek kaşığı süt reçeli 

  • 4-5 yemek kaşığı kurutulmuş çilek

Hazırlanışı:

1-Labne, pudra şekeri ve vanilya özütünü çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırın.

2-Bisküvileri incir pekmeziyle beraber rondodan geçirin.

3-Tabağa sırasıyla bir miktar bisküvi, ardından labne karışımı ve tekrar bisküvi ekleyin.

4-Üzerine süslemek için kurutulmuş çilek ve dilerseniz küçük bisküviler ekleyin. İncir pekmezi ve süt reçeli gezdirerek servis edin.  Hem pratik, hem de hafif bir tatlı. Deneyeceklere şimdiden afiyetler olsun :)

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