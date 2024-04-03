İftardan Sonra Misafirlerini Mutlu Edecek Tatlı Bu Testin Sonunda!
İftardan Sonra Misafirlerini Mutlu Edecek Tatlı Bu Testin Sonunda!
Ramazan ayında tatlı keyfi bir başkadır! Bu sebeple testin sonunda, iftardan sonra misafirlerini mutlu edecek en lezzetli tarifi bulacaksın. Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! İftara kimi davet ediyorsun?
2. Peki, onları nasıl bir sofrayla karşılayacaksın?
3. Yemek ve tatlı sunumu senin için ne kadar önemli? Puanlar mısın?
4. Sanat eseri gibi olan pastalardan birini seç!
5. Ramazan ayında özel yemekler yapıyor musun?
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6. Bir pasta yapacaksın diyelim. Kekini kendin mi yaparsın yoksa hazır mı alırsın?
7. Son olarak, iftarda seni anlatan bir gif seç!
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