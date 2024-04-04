İftara Ne Pişirmen Gerektiğini Söylüyoruz!

İftar için seni basit yemekler kesmez, illa kendini zorlaman gerek. O yüzden sana çok aşamalı ve zor tariflerden birini önerebiliriz. Bu tarifin detayı şöyle:

Malzemeler:

2 tavuk göğsü

1 paket İçim Chili Labne

Kaplaması için;

1 yumurta

Yarım su bardağı un

1 su bardağı galeta unu

1 diş sarımsak

Kırmızı toz biber

Kimyon

Tuz - Karabiber

Hazırlanışı:

1. Tavuk göğüslerini orta kalınlıkta doğrayın.

2. Galeta unu, baharatları ve ezilmiş sarımsağı güzelce karıştırın.

3. Unu bir tabağa alın. Yumurtaları da başka bir kapta çırpın.

4. Tavukları önce una bulayın. Daha sonra yumurtaya bulayın. Son olarak baharatlı karışıma da bulayın.

5. Kızgın yağda tüm tavukları kızartın. Tabağa alın ve yanında İçim Chili Labne ile servis edin.