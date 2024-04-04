İftara Ne Pişirmen Gerektiğini Söylüyoruz!
İftara Ne Pişirmen Gerektiğini Söylüyoruz!
Bu aralar herkesin derdi iftara uygun yemekler bulmak. İftara ne yapsam diye bir türlü karar veremiyorsanız gelin birlikte karar verelim. İftara uygun bir şeyler bulmak için haydi teste!
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1. Sahurda ne yediğini sorarak başlayalım...
2. Peki, bir tane seçme hakkın olsa et mi sebze mi?
3. Açlıkla nasıl baş ediyorsun?
4. Hangi yiyeceği asla hayatından çıkaramazsın?
5. Senin için hangi içecek olmazsa olmaz?
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6. İftar için hazırlığa kaçta başlıyorsun?
7. İftara misafir ağırlamayı düşünüyor musun?
8. Hangi tarz yemekleri daha çok tercih ediyorsun?
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