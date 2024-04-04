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İftara Ne Pişirmen Gerektiğini Söylüyoruz!

etiket İftara Ne Pişirmen Gerektiğini Söylüyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 21:01

Bu aralar herkesin derdi iftara uygun yemekler bulmak. İftara ne yapsam diye bir türlü karar veremiyorsanız gelin birlikte karar verelim. İftara uygun bir şeyler bulmak için haydi teste!

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1. Sahurda ne yediğini sorarak başlayalım...

2. Peki, bir tane seçme hakkın olsa et mi sebze mi?

3. Açlıkla nasıl baş ediyorsun?

4. Hangi yiyeceği asla hayatından çıkaramazsın?

5. Senin için hangi içecek olmazsa olmaz?

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6. İftar için hazırlığa kaçta başlıyorsun?

7. İftara misafir ağırlamayı düşünüyor musun?

8. Hangi tarz yemekleri daha çok tercih ediyorsun?

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İçim Zeytin Kekikli Labneli Patates Salatası tam iftara uygun!

İçim Zeytin Kekikli Labneli Patates Salatası tam iftara uygun!

İftar için patates salatası mükemmel bir tarif. Her şeyin yanına eşlikçi bu tarif hafif olduğu için de iftarda rahatça yenebiliyor. Bu tarifi yapmak oldukça basit.

Malzemeler:

  • 10 bebek patates

  • 1 mor soğan

  • 3 yemek kaşığı İçim Zeytinli Kekikli Labne

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Hazırlanışı:

1. Patatesleri ikiye ya da dörde bölün. 

2. Bir tencereye patatesleri alıp üzerine yağ dökün ve yumuşayana kadar pişirin.

3. Soğanı istediğiniz gibi doğrayıp patateslerin üzerine ekleyin.

4. Son olarak tuzunu ve İçim Zeytinli Kekikli Labne'yi de ekleyerek karıştırın.

Hem doyurucu hem lezzetli İçim Kajun Baharatlı Labneli Penne makarnayı iftar için pişirebilirsin!

Hem doyurucu hem lezzetli İçim Kajun Baharatlı Labneli Penne makarnayı iftar için pişirebilirsin!

Penne makarnanın soslu haline hangimiz hayır diyebiliriz ki. O kadar aç kaldıktan sonra bu makarna sana ilaç gibi gelecek!

Malzemeler:

  • 1 paket penne makarna

  • 1 kırmızı soğan

  • 3 çeri domates

  • 1 sivri biber

  • 1 kapya biber

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 tavuk göğsü

  • 1 paket İçim Kajun Baharatlı Labne

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz - Karabiber

Hazırlanışı:

1. Önce makarnayı haşlayın.

2. Makarna haşlanırken sosu hazırlayabilirsiniz. Bunun için tavukları küp küp doğrayın.

3. Domatesleri, soğanı ve biberleri istediğiniz şekilde doğrayın.

4. Tavaya zeytinyağını alın, üzerine soğan ve zeytinyağını ekleyin.

5. Doğradığınız sebzeleri ve tavuğu ekleyerek tavada soteleyin.

6. Son olarak İçim Kajun Baharatlı Labne'yi de ekleyerek sos haline getirin.

7. Haşlanan makarnayı bu sosa dökün ve güzelce karıştırın.

Senin iftar için yapman gereken tarif İçim Chili Labneli Chicken Finger!

Senin iftar için yapman gereken tarif İçim Chili Labneli Chicken Finger!

İftar için seni basit yemekler kesmez, illa kendini zorlaman gerek. O yüzden sana çok aşamalı ve zor tariflerden birini önerebiliriz. Bu tarifin detayı şöyle:

Malzemeler:

  • 2 tavuk göğsü

  • 1 paket İçim Chili Labne

Kaplaması için; 

  • 1 yumurta

  • Yarım su bardağı un

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1 diş sarımsak

  • Kırmızı toz biber

  • Kimyon

  • Tuz - Karabiber

Hazırlanışı:

1. Tavuk göğüslerini orta kalınlıkta doğrayın.

2. Galeta unu, baharatları ve ezilmiş sarımsağı güzelce karıştırın.

3. Unu bir tabağa alın. Yumurtaları da başka bir kapta çırpın.

4. Tavukları önce una bulayın. Daha sonra yumurtaya bulayın. Son olarak baharatlı karışıma da bulayın. 

5. Kızgın yağda tüm tavukları kızartın. Tabağa alın ve yanında İçim Chili Labne ile servis edin.

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