İddialı Kombinleri ile Birbirleriyle Yarışan Ünlü İsimlerden En İyi Giyinen Hangisi?
İddialı Kombinleri ile Birbirleriyle Yarışan Ünlü İsimlerden En İyi Giyinen Hangisi?
Ünlülerin giyim tarzları, genellikle hayranları ve moda severler tarafından dikkatle takip edilir. Bazıları klasik ve asil bir stil tercih ederken, bazıları ise cesaretlerini ve iddialarını yansıtan kombinlerle göz doldurur. Şıklık yarışında öne çıkan isimler her zaman merak konusu olmuştur. Peki sizin gözünüzde en iyi giyinen ünlü kim? Kimin tarzı sizin için modanın zirvesini temsil ediyor? Bu konuda fikirlerinizi merak ediyoruz.
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Hande Erçel'in etkileyici siyah mini elbisesi ve dikkat çekici marjinal ayakkabıları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kızılcık Şerbeti'nin başarılı ve güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu, her zaman olduğu gibi şıklığıyla göz kamaştırıyor. Bu seferki tercihi ise, moda dünyasının vazgeçilmez trendi leopar desenli bir elbise olmuş. Bu çarpıcı elbisesini, tamamlayıcı bir makyajla birleştiren Türkoğlu, sofistike ve çekici bir görünüm elde etmiş.
Pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın'ın bu mat deri ve rugan uyumuyla oluşturduğu sahne kostümünü nasıl buldunuz?
Cesur ve feminen tarzıyla her zaman adından söz ettiren Burcu Esmeroy, bu sefer de transparan takımıyla bizim gözlerimizi kamaştırdı. Peki siz onun bu kombinini nasıl buldunuz?
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Pınar Deniz, siyahlar içindeki görünümüyle yine göz dolduruyor . Siyah deri ceketi ve stil sahibi çantasıyla mükemmel bir kombinasyon yaratan Pınar Deniz, siyahın asaletini tam anlamıyla yansıtmış!
Her zaman olduğu gibi sahne kombinleriyle bizi büyüleyen Hadise, bu sefer de denim ve ışıltının mükemmel uyumuyla gözlerimizi kamaştırdı. Tarzı ve zarafeti ile her zaman olduğu gibi yine moda dünyasına damga vuran Hadise'nin bu son kombini, adından çokça söz ettirecek gibi görünüyor.
Sinem Kobal'ın bu şık elbisesi ve uyumlu çantasıyla adeta yaza 'merhaba' dediği bu kombinini siz nasıl buldunuz?
Büyüleyen güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Nesrin Cevadzade, bu sefer de gül detaylı mini elbisesiyle göz doldurdu. Bu detay, elbiseye hem romantik hem de enerjik bir hava katıyor. Mini boyu ise Cevadzade'nin zarif bacaklarını sergileyerek, onun feminen çekiciliğini ön plana çıkarmış.
Herkesin dolabında bulunabilecek basit parçaları bile kendi tarzıyla harmanlayan Yasemin Allen, bu sefer de sade ve şık bir siyah kombinle tarzını konuşturmuş.
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Dilan Çiçek Deniz'in bu büyüleyici uzun elbisesi ve makyajını nasıl buldunuz?
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Sesi kadar sahne kostümleriyle de bizleri kendine hayran bırakan Ajda Pekkan'ın bu şahane sahne kostümünü nasıl buldunuz?
Siyahın asaletini üzerinde taşıyan Merve Boluğur, fitilli elbisesini, bağlama detayı bulunan şık topuklu ayakkabılarıyla tamamlamış. Ancak asıl dikkat çeken, onun imzası haline gelmiş olan kırmızı ruju tabii ki!
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