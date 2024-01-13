İçinde Boooolca Aşk Var: Partnerinizle Birlikte Yapabileceğiniz 10 Leziz Tarif

Romantik bir gecenin olmazsa olmazı elbette aperitiflerdir. Türkçesi ton balığı soslu dana eti anlamına gelen bu muhteşem lezzeti ister aperitif olarak, isterseniz de ana yemek olarak tüketmek tamamen size kalmış!
Hazırlama Süresi: 20 dakika
Pişirme Süresi: 45 dakika
Derece: 80-90°
Malzemeler:
500 gr süt dana nuar
1 adet soğan
Yarım kereviz sapı
1 adet havuç
2 adet defne yaprağı
2 diş sarımsak
50 ml zeytinyağı
2 anason
Tane beyaz biber
Tuz
Tonnato Sos için:
Havyarlı mayonez için:
1 adet yumurta sarısı
30 gr siyah havyar
50 ml sıvı yağ
10 ml üzüm sirkesi
1/4 limon suyu
Tuzlu sponge için:
2 adet yumurta beyazı
10 gr un
20 gr tereyağı
4 gr kabartma tozu
Süsleme için:
Yapılışı:
1. İlk önce süt dana nuarı, yanında verilen sebze ve baharatlarla birlikte güzelce harmanlayın.
2. Bütün malzemeleri fırın poşetine yerleştirdikten sonra 80 derecede 45 dakika pişirin.
3. Bu esnada tonnato sosu hazırlamak için verilen malzemeleri mikserden geçirin ve ardından karışımı süzgeçten geçirerek sıvı hale getirin.
4. Süre sonunda hazır olan eti fırından çıkararak ince ince dilimleyin.
5. Mantar sos için fırın tepsisine mantarların tümünü ince ince dilimleyerek yan yana dizin ve 90 derecede kuruyana kadar pişirin.
6. Pişen mantarları dışarı alıp mikserden geçirin ve toz haline getirin, ardından iyice pürüzsüz bir kıvam için elek kullanabilirsiniz.
7. Biriniz mantarla uğraşırken diğeri tuzlu sponge hazırlığına geçebilir. Bunun için yumurta beyazını tuzla birlikte çırpın, yumurta sarısını da tereyağı ve kabartma tozula birlikte ayrı bir kapta karıştırın. Ardından her iki karışımı birleştirerek iyice çırpın. Elde ettiğiniz karışımı karton su bardaklarına pay ederek mikrodalga fırında 50 saniye ısıtın.
8. Havyarlı mayonez için malzemeleri güzelce karıştırın.
9. Her şeyi hazırladıktan sonra servis tabaklarını alın ve en alta havyar karışımını yayın. Tabağın kenarına etleri dizin ve üzerine tonnato sosu dökün. Boş kalan yerleri ise balık yumurtası, kapari, bebek ıspanak ve polorosso ile süsleyin.
Bu muhteşem lezzetin yapımında çok malzeme kullanıldığına bakmayın. İşin özü mantar ve dana nuarda. İkiniz birlikte bilekleri sıvayarak harika bir reçete hazırlayabilirsiniz. Elinize sağlık. 👊