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İçinde Boooolca Aşk Var: Partnerinizle Birlikte Yapabileceğiniz 10 Leziz Tarif

etiket İçinde Boooolca Aşk Var: Partnerinizle Birlikte Yapabileceğiniz 10 Leziz Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 22:01

Partnerinle romantik bir yemek yemek için özel günleri beklemeye ihtiyacın yok. Çünkü doğru tarifle, onunla mutfakta geçireceğin sıradan bir anı bile son derece romantik hale getirebilirsin. 

İkiniz de önlükleri takıp harekete geçmeye hazırsanız, aşk dolu tarif listemize geçelim. Unutmayın, bu tarifler birlikte yapıldığında çok daha enfes oluyor!👇💋

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1. Mac and Cheese

1. Mac and Cheese

Hem partnerinizle keyifli vakit geçirmek hem de birlikte neler yapabileceğinizi test etmek için işe çok kolay fakat leziz mi leziz, klasik bir tarifle başlayabilirsiniz. 

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 55 dakika

Derece: 250°

Malzemeler:

  • 200 gr dirsek makarna

Mac and cheese sosu için:

  • 7 dilim çedar peynir

  • 1 çay bardağı rende Kars gravyeri

  • 1 çay bardağı rende mozarella 

  • 1 çay bardağı rende parmesan peyniri

  • 1 su bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tutam muskat, tuz, karabiber

Üzeri için:

  • 1 tutam panko (kavrulmuş)

  • 1 tutam Meksika biber turşusu 

  • 1 tutam Frenk soğanı 

Yapılışı:

1. İlk önce makarnayı kaynar suda haşlanmaya bırakın.

2. Ardından mac&cheese sos için bir tavada tereyağını eritin ve üzerine un ekleyerek kavurun. Kavrulma sonrasında sütü ilave ederek karıştırın. Sırasıyla bütün peynirleri tavaya ekleyin, muskatı da rendeleyerek ilave edin. Damak zevkinize göre tuz ve karabiberi koyduktan sonra sosu bir kenara alabilirsiniz.

3. Haşlanan makarnayı sosla birleştirerek sahana ya da döküm bir servis tabağına alın. 250 derecede fırına verip üzeri kızarana kadar pişirin.

4. Kısa sürede kızaran makarnayı dışarı alarak panko, Meksika biber turşusu ve Frenk soğanı ile harmanlayın. 

Bu keyifli ve pratik adımların ardından servis için hazırsınız. Afiyet olsun. 😋

2. Corn Dog

2. Corn Dog

Pratik tariflere alıştıysanız yapması ve yemesi son derece keyifli olan popüler bir tarif daha deneyebilirsiniz.

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Malzemeler:

  • 130 gr mısır unu

  • 130 gr un

  • 1/4 çay kaşığı tuz

  • 1/4 çay kaşığı karabiber

  • 20 gr beyaz şeker

  • 4 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 yumurta

  • 240 gr süt

Kızartma için:

  • 1 lt bitkisel yağ

  • 2 paket sosis

  • 16 tahta şiş

Yapılışı:

1. İlk olarak bir kaba mısır ununu, unu, tuzu, karabiberi, şekeri ve kabartma tozunu alın ve iyice harmanlayın. Ayrı bir kapta yumurta ve sütü karıştırarak bir kenarda bekletin.

2. Derin bir tencereye yağı alarak önceden ısıtın. Bu esnada biriniz ahşap şişleri sosislerin içine sokarak corn dogları hazırlamaya başlayabilir. Bu şekilde hazırlanan corn dogları ilk önce yumurtalı karışıma, ardından una bulayarak kaplayın. 

3. Güzelce kaplanan sosisleri kızgın yağa atarak altın rengi alana kadar kızartın. 

Bu geleneksel Amerikan lezzetinin yanında dilediğiniz sosu servis edebileceğinizi unutmayın. Dolayısıyla yaratıcılığınızı rahat rahat konuşturabilirsiniz. 😍

3. Vitello Tonnato

3. Vitello Tonnato

Romantik bir gecenin olmazsa olmazı elbette aperitiflerdir. Türkçesi ton balığı soslu dana eti anlamına gelen bu muhteşem lezzeti ister aperitif olarak, isterseniz de ana yemek olarak tüketmek tamamen size kalmış!

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 45 dakika

Derece: 80-90°

Malzemeler:

  • 500 gr süt dana nuar

  • 1 adet soğan

  • Yarım kereviz sapı

  • 1 adet havuç

  • 2 adet defne yaprağı

  • 2 diş sarımsak

  • 50 ml zeytinyağı

  • 2 anason

  • Tane beyaz biber

  • Tuz

Tonnato Sos için:

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 150 gr konserve ton balığı

  • 60 ml zeytinyağı

  • 20 gr ançüez

  • 20 gr kapari çiçeği

  • Mantar tozu

  • 1/4 limon

  • Beyaz toz biber

  • 100 gr oyster mantar

  • 100 gr porçini mantar

  • 100 gr kestane mantar

  • 100 gr şampiyon mantar

Havyarlı mayonez için:

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 30 gr siyah havyar

  • 50 ml sıvı yağ

  • 10 ml üzüm sirkesi

  • 1/4 limon suyu

Tuzlu sponge için:

  • 2 adet yumurta beyazı

  • 10 gr un

  • 20 gr tereyağı

  • 4 gr kabartma tozu

Süsleme için:

  • 100 gr bebek ıspanak

  • 20 gr pembe ikura balık yumurtası

  • 1/4 polorosso

  • 4 adet karpuz kapari

Yapılışı:

1. İlk önce süt dana nuarı, yanında verilen sebze ve baharatlarla birlikte güzelce harmanlayın.

2. Bütün malzemeleri fırın poşetine yerleştirdikten sonra 80 derecede 45 dakika pişirin. 

3. Bu esnada tonnato sosu hazırlamak için verilen malzemeleri mikserden geçirin ve ardından karışımı süzgeçten geçirerek sıvı hale getirin.

4. Süre sonunda hazır olan eti fırından çıkararak ince ince dilimleyin.

5. Mantar sos için fırın tepsisine mantarların tümünü ince ince dilimleyerek yan yana dizin ve 90 derecede kuruyana kadar pişirin.

6. Pişen mantarları dışarı alıp mikserden geçirin ve toz haline getirin, ardından iyice pürüzsüz bir kıvam için elek kullanabilirsiniz.

7. Biriniz mantarla uğraşırken diğeri tuzlu sponge hazırlığına geçebilir. Bunun için yumurta beyazını tuzla birlikte çırpın, yumurta sarısını da tereyağı ve kabartma tozula birlikte ayrı bir kapta karıştırın. Ardından her iki karışımı birleştirerek iyice çırpın. Elde ettiğiniz karışımı karton su bardaklarına pay ederek mikrodalga fırında 50 saniye ısıtın.

8. Havyarlı mayonez için malzemeleri güzelce karıştırın.

9. Her şeyi hazırladıktan sonra servis tabaklarını alın ve en alta havyar karışımını yayın. Tabağın kenarına etleri dizin ve üzerine tonnato sosu dökün. Boş kalan yerleri ise balık yumurtası, kapari, bebek ıspanak ve polorosso ile süsleyin.

Bu muhteşem lezzetin yapımında çok malzeme kullanıldığına bakmayın. İşin özü mantar ve dana nuarda. İkiniz birlikte bilekleri sıvayarak harika bir reçete hazırlayabilirsiniz. Elinize sağlık. 👊

4. Karnabahar Graten

4. Karnabahar Graten

Akşama şöyle hafif ve fit bir şeyler hazırlamak isterseniz onun da tarifi bizde. Üstelik bu leziz tarifin yanına dilediğiniz ana yemeği servis etmekte de özgürsünüz! 

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Derece: 200°

Malzemeler:

  • 1 adet karnabahar

  • 1 su bardağı rende kaşar peyniri

  • 1 adet yumurta

  • 3 yemek kaşığı sıvıyağ

  • 3 su bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı un

  • Karabiber

  • Tuz

Yapılışı:

1. İlk olarak karnabaharı çiçeklerine ayırın ve bir tencereye yerleştirerek haşlamaya başlayın. Ancak haşlama süresini çok uzun tutmayın ve karnabaharlar diriliğini hafif kaybettikten sonra tenceredeki suyu süzün.

2. Süzülen karnabaharları fırın tepsisine alın.

3. Bu esnada biriniz bir kapta unu, sütü, yağı, tuzu ve karabiberi karıştırmaya başlayabilir.

4. Hazırlanan karışımı karnabaharların üzerine gezdirin ve tepsiyi bu şekilde fırına verin.

5. Yaklaşık 30 dakika sonunda tepsiyi dışarı alın ve üzerine rende kaşar peyniri ilave ettikten sonra yeniden fırına verin. Kaşarlar eriyip kızardıktan sonra servis için hazırsınız.

Bu pratik tarif o kadar lezzetli ve kolay ki siz bile inanamayacaksınız. Üstelik fırında pişme aşamasında zaman tamamen size kaldığı için arada denemek istediğiniz diğer tariflerin hazırlığına bile geçebilirsiniz. 😘

5. Karidesli Pad Thai

5. Karidesli Pad Thai

Asya'nın popüler lezzeti Pad Thai, her damak zevkine hitap eden ürünlerden. Hazırlaması da en az yemesi kadar keyifli olan bu inanılmaz tarife mutlaka bir şans vermelisiniz.

Hazırlama Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Malzemeler:

  • 6 adet orta boy karides

  • 200 gr pirinç noodle

  • 20 gr yer fıstığı

  • 50 gr soya filizi

  • 1 adet yumurta

  • 2 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı esmer şeker

  • 2 dal taze soğan

  • Karabiber

  • Tuz

  • 30 ml soya sosu

  • 5 ml balık sosu

  • 1 adet misket limon

  • 1 ufak tamarin

Yapılışı:

1. İlk olarak pirinç noodle'ı bir kaseye alın ve üzerine kaynar su ekleyerek yumuşayana kadar bekleyin. su dökün ve yumuşaması için bekleyin.

2. Ardından tamarini bir kasede çatal yardımıyla ezin. Üzerine balık sosunu, soya sosunu ve esmer şekeri ekleyerek iyice karıştırın.

3. Bu esnada biriniz taze soğanın beyaz kısımlarını ve sarımsakları ince ince doğramaya başlayabilir. 

4. Bu aşamaların ardından tercihen vok bir tavayı ocağa alarak içerisine yağ ekleyin. Yağ biraz kızdıktan sonra sarımsakları ve soğanı sotelemeye başlayın. 2-3 dakikanın ardından yer fıstığını ekleyerek 1 dakika daha soteleyin. Son olarak karidesleri de yerleştirin ve üzerine tuz serperek 4 dakika kavurun.

5. Karidesler kavrulduktan sonra soya filizini karıştırın, eğer konserve soya filizi kullanıyorsanız en son adımda ekleyebilirsiniz. İlk başlarda hazırladığınız soyalı sos karışımı da tavaya ilave edin.

6. Her şey piştikten sonra tavanın ortasında bir boşluk açın ve bu boşluğa yumurtayı kırarak pişirin. Yumurtanın pişmesiyle birlikte her şeyi güzelce harmanlayın ve servis tabakların alın.

Pad Thai hazırlaması son derece keyifli bir tarif, üstelik yaratıcılığa da çok açık. Dilerseniz hazırlık aşamasında tavaya dilediğiniz sosları, baharatları ve yeşillikleri ekleyebilirsiniz. Servis tabağını ise kavrulmuş susamla veya cevizle süsleyebilirsiniz. Elinize sağlık! 👏

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6. Sazan Levengi

6. Sazan Levengi

Romantik bir yemek sizin için deniz mahsüllerinden ibaretse Azerbaycan'a özgü bu harika balık tarifini de partnerinizle birlikte yapabilirsiniz. 

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 10 dakika

Derece: 180°

Malzemeler:

  • 1 adet sazan balığı

  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 2 yemek kaşığı erik salçası

  • 100 gr çekirdeksiz kuru üzüm

  • Ceviz içi

  • 50 gr kuru erik

  • Karabiber

  • Tuz

Yapılışı:

1. Öncelikle nar ekşisi, erik salçası, karabiber ve tuzu bir kaba alarak karıştırın.

2. Temizlenen balığı bu sosa bulayın.

3. Bir yandan kuru eriği ve üzümleri doğrayın, cevizleri ezin. Soğanı rendeleyerek bu malzemelere ekleyin.

4. Balığın iç kısmına erikli, soğanlı karışımı doldurun ve bu şekilde önceden ısıtılmış fırında 1 saat pişirin.

5. Süre sonunda limon dilimleri ve maydonoz ile süslenmiş tabaklara balığı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Sazan dolması olarak da bilinen bu enfes tarifin yanına dilediğiniz salatayı ve içeceği eklemeyi unutmayın! 🥂

7. Beğendili Piliç Pirzola

7. Beğendili Piliç Pirzola

Özel sosla marine edilen tavuğun ve beğendiğinin bu muhteşem birleşimine bayılacaksınız. 

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Malzemeler:

  • 6 adet patlıcan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1/2 su bardağı kaşar peyniri

  • 1/2 su bardağı süt

  • Gerektiğince un

  • Karabiber

  • Tuz

Tavuk için:

  • 700 gr tavuk pirzola

  • 3 diş sarımsak

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Karabiber

  • Toz kırmızı biber

  • Tuz

Yapılışı:

1. İlk önce beğendi için patlıcanları ocakta közlemekle başlayın. Közlenen patlıcanları, kabuklarını soyduktan sonra ufak ufak dilimleyin. 

2. Bu esnada tavayı ocağa alarak ısıtın. İçine zeytinyağı ve tereyağını ekleyerek karıştırın. Ardından unu ilave edin ve kavurun.3. Kavrulan unun üzerine patlıcanları ekleyin ve çatalla ezerek karıştırın.

3. Ocağın altını kısın. Yarım bardak sütü tavaya yavaş yavaş edin ve bu esnada karıştırmaya devam edin. 

4. Süt kaynadıktan sonra karıştırmayı bırakabilirsiniz. Kaynamanın ardından  karabiber, tuz ve rende kaşar peyniri ekleyerek ocağı kapatarak yanda beklemeye alın. Eğer beğendinin kıvamı çok koyu olursa üzerine bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz.

5. Piliç pirzola için ilk önce sarımsakları rendeleyin. Bir kaba sarımsağı, zeytinyağını, toz biberi, karabiberi ve tuzu ekleyerek karıştırın. Tavukları bu sosta en az yarım saat marine edin.

6. Marinenin ardından tavukları yapışmaz bir tavada önlü arkalı kızartın.

7. Servis tabağına en başta hazırladığınız beğendiyi yayın, üzerine ise piliç pirzolaları ekleyerek sıcak şekilde servis edin. 

Şimdiden ellerinize sağlık! ✌️

8. İstiridye Mantar Kebabı

8. İstiridye Mantar Kebabı

Antioksidan deposu bu dengeleyici tadı dilediğiniz et yemeklerin yanına hazırlayabilirsiniz. Üstelik biriniz ana yemeği yaparken diğeriniz kısa sürede mantarları hazırlamaya başlayabilir.

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Derece: 180°

Malzemeler:

  • 300-400 gr istiridye mantarı

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 kase süzme yoğurt

  • 3-4 dal dereotu (Kıyılmış)

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 2 adet tırnak pidesi

Yapılışı:

1. Öncelikle tırnak pideleri küp küp kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın ve kıtır kıtır olana kadar kızartın. 

2. Bu esnada sos hazırlığına geçin. Bunun için tereyağını eriterek salçayı ve toz biberi kavurun. 

3. Başka bir tavada zeytinyağı ile birlikte istiridye mantarlarını, her iki tarafı pembeleşene kadar kavurun.

4. Fırında kızaran pideleri servis tabağına yayın, bu sırada pişen mantarları da üzerine ekleyin ve süs için ince kıyılmış dereotu kullanın. En üste tavada erittiğiniz tereyağını dökün.

Mantarlarınızı, yanında kızartma veya fırın patatesle servis edebilirsiniz. Elinize sağlık. ❤️

9. Siste Ördek

9. Siste Ördek

Romantik akşam yemeklerinin en özel tariflerinden olan siste ördek, hafif ama muhteşem bir lezzet. Yanında da dilediğiniz diğer tarifler ve atıştırmalıklar ile servise uygun.

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Malzemeler:

  • 1 adet bütün ördek

  • 1 adet soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 adet havuç

  • 80 gr domates salçası

  • 2 adet taze biberiye

  • 2 adet taze kekik

Pancar sosu için:

  • 200 gr pancar

  • 1/2 limon

  • 1 adet jelatin

Karnabahar püre için:

  • 50 gr tereyağı

  • 300 gr karnabahar

  • 50 gr krema

  • 50 gr zeytinyağı

  • 100 gr yeşil fıstık

  • Tuz

Süsleme için:

  • 2 adet kuşkonmaz

  • 2 adet baby havuç

  • 2 adet shallot soğan

  • Mikro filizler

Yapılışı:

1. İlk olarak ördeğin göğüs kısmındaki etleri dikkatli şekilde çıkartın. Bir kaba zeytinyağı, biberiye, kekik, değirmen biberi ekleyip karıştırın. Ördek etini bu sosta marine edin.

2. Ördeğin göğüs kafesinden salça, havuç, soğan ve sarımsakla birlikte bir sos hazırlayın.

3. Bu sırada karnabaharı haşlayın, ardından tereyağı ve krema ile birlikte ezerek püre kıvamına getirin. 

4. Pancarı da haşlayıp çekin. Üzerine bal, jelatin ve limon suyu ilave edip onu da sos kıvamına getirin.

5. Bir yandan Shallot soğan, baby havuç ve kuşkonmazı fırınlayın.

6. Ördeğin göğsünü, derisinin üzerine yerleştirin ve bir tavada yüksek ateşte 8-10 dakika pişirin. Dışı çıtır olduktan sonra dilimlere ayırın.

7. Her şey hazır olduktan sonra servis tabaklarını alın. Önce dekor malzemelerini yerleştirin, ortasına ördeği ekleyin. En üste pancar sos dökün, yanına ise karnabahar püreyi ilave edin.

Partnerinizle iş bölümlerine ayrıldığınızda bu mükemmel tarifi rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. 🧡

10. Milföy Tartolet

10. Milföy Tartolet

Şahane bir sofranın olmazsa olmazı tatlı diyorsanız, onun için de bir önerimiz var. Bu kıpkırmızı minik tatlar ikinizin de çok hoşuna gidecek!

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Derece: 100°

Malzemeler:

  • 4 adet milföy yaprağı

Krema için:

  • 2 su bardağı süt

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı buğday ya da mısır nişastası

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2,5 yemek kaşığıt oz şeker

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı vanilya

Üzeri için:

  • Bir miktar çilek

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

1. İlk önce milföyleri yuvarlak bir kalıp veya bardak yardımıyla keserek, yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizin. Milföyün artan kalan kısımlarını da tepsiye yerleştirin.

2. 190 derecede önceden ısıtılmış fırında, yaklaşık 20-30 dakika kabarıp kızarana dek pişirin.

3. Krema için tereyağı ve vanilya dışındaki bütün malzemeleri tencereye alın. Sürekli karıştırarak koyu kıvamlı bir muhallebi olana dek pişirin.Ardından ocaktan alıp içine tereyağı ve vanilya ekleyin, bu esnada karıştırmaya devam edin. Sonrasında üzerini kapatıp soğumaya bırakın.

4. Tartolet için soğuyan kremayı sıkma poşetine aktarın. Milföylerin üzerine bu kremadan sıkın ve üzerine 1 dilim çilek yerleştirin. Milföyden kalan kısımları da elinizle ufalayarak en üste ekleyin ve pudra şekeriyle servis edin. 

Her ikinizde bu romantik tatlıya bayılacak! 💋

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