İçinde Boooolca Aşk Var: Partnerinizle Birlikte Yapabileceğiniz 10 Leziz Tarif

Hem partnerinizle keyifli vakit geçirmek hem de birlikte neler yapabileceğinizi test etmek için işe çok kolay fakat leziz mi leziz, klasik bir tarifle başlayabilirsiniz.

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 55 dakika

Derece: 250°

Malzemeler:

200 gr dirsek makarna

Mac and cheese sosu için:

7 dilim çedar peynir

1 çay bardağı rende Kars gravyeri

1 çay bardağı rende mozarella

1 çay bardağı rende parmesan peyniri

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam muskat, tuz, karabiber

Üzeri için:

1 tutam panko (kavrulmuş)

1 tutam Meksika biber turşusu

1 tutam Frenk soğanı

Yapılışı:

1. İlk önce makarnayı kaynar suda haşlanmaya bırakın.

2. Ardından mac&cheese sos için bir tavada tereyağını eritin ve üzerine un ekleyerek kavurun. Kavrulma sonrasında sütü ilave ederek karıştırın. Sırasıyla bütün peynirleri tavaya ekleyin, muskatı da rendeleyerek ilave edin. Damak zevkinize göre tuz ve karabiberi koyduktan sonra sosu bir kenara alabilirsiniz.

3. Haşlanan makarnayı sosla birleştirerek sahana ya da döküm bir servis tabağına alın. 250 derecede fırına verip üzeri kızarana kadar pişirin.

4. Kısa sürede kızaran makarnayı dışarı alarak panko, Meksika biber turşusu ve Frenk soğanı ile harmanlayın.

Bu keyifli ve pratik adımların ardından servis için hazırsınız. Afiyet olsun. 😋