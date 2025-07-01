onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
İçerik ve Reklamın Doğal Buluşması: Mediazone Native Formatları

İçerik ve Reklamın Doğal Buluşması: Mediazone Native Formatları

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
01.07.2025 - 12:42

Native reklamlar, kullanıcı deneyimini bölmeden, ziyaret edilen platformun içerik formatına uyum sağlayan reklam türleri. Yani bur formatlarla kullanıcı reklama maruz kaldığını fark etmeden markayla etkileşime geçebiliyor. Geleneksel banner ya da pop-up reklamlarda dikkat dağınırken, native reklamlarda dikkat, içeriğin akışında kalıyor. Haliyle de otomatik olarak etkileşim artıyor ve marka etkisini daha pozitif hale getiriyor. Mediazone, native reklamı yalnızca reklamı doğrudan yerleştirme olarak görmüyor. Her yayıncının editoryal tarzına uygun biçimde, yaratıcı senaryolarla, kullanıcıyı yormadan mesajı veren içerikler sunuyor. Onedio'daki mizahi testten Webtekno'daki karşılaştırmalı analiz içeriğine kadar farklı formatlarla reklamlarınız içeriğin bir parçası haline getiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Onedio’da native reklam formatları nasıl kurgulanır?

Onedio’da native reklam formatları nasıl kurgulanır?

Onedio, Z kuşağının yoğun ilgi gösterdiği bir mecra olduğundan dolayı native içerikler genelde test, anket, gifli liste, sosyal medya referanslı başlıklar üzerinden ilerler. Bu formatlar hem dikkat çeker hem de reklam mesajını güldürerek, ilgilendirerek verir. Mesela, bir temizlik ürünü tanıtılacaksa, 'Senin Temizlik IQ'n Kaç?' gibi bir testle kullanıcının ilgisi çekilir ve test sonuçlarında ürün önerilir. Veya 'Mutlu İnsanların X Özelliği' gibi liste içeriklerle marka deneyimi aktarılır. Kullanıcı içeriği okur, güler, eğlenerek marka ile etkileşime geçer.

Mynet’te native reklamlar nasıl çalışır?

Mynet’te native reklamlar nasıl çalışır?

Mynet, daha geneli hedefleyen bir yayıncı olduğu için native içerikler burada gündelik hayat tüyosu tarzında formatlarla ilerler. Yaşam, gündem, magazin ve pratik bilgilerle kurgulanan içeriklerin arasına markalar dikkat çekmeden entegre edilir. Örnek vermek gerekirse, bir seyahat uygulaması için 'Tatili Ucuza Getirmenin 7 Akıllıca Yolu' gibi bir yazı oluşturulur. Yazının içinde uygulamayla yapılabilecek erken rezervasyon avantajları gibi detaylar ayrıntılarıyla eklenir. Mynet'teki bu tür içerikler okura bilgi verirken aynı zamanda markanın da fayda sunmasını sağlamış olur.

Webtekno’da native reklam kullanıcıya nasıl sunulur?

Webtekno’da native reklam kullanıcıya nasıl sunulur?

Webtekno’nun kitlesi teknoloji bilinci yüksek, detay sever ve karşılaştırma yaparak karar alan kullanıcılardan oluşmakta. Bu nedenle de native reklamlar teknik anlatımı sadeleştirerek, bilgi odaklı formatlarla sunulur. Örnek olarak 'Kablosuz Kulaklık Alacaklar İçin 2025 Model Kıyaslaması' şeklinde bir yazı hazırlanabilir. İçerikte marka ürünü, teknik özellikleriyle doğrudan içeriğin bir parçası olmuş olur ve reklam, satılmak için konmuş bir öğe olmaktan çıkmış olur. Haliyle de karşılaştırılan bir seçenek haline gelir.

Yemek.com’da native reklamlar nasıl şekillenir?

Yemek.com’da native reklamlar nasıl şekillenir?

Yemek yapmayı sevenlerin uğrak noktası olan Yemek.com, tarif anlatımının ötesine geçerek ev atmosferini anlatan bir yayıncı olduğu için native içerikler de bu ruhu fazlasıyla taşır. Burada reklama dair her unsur bir sofra deneyiminin içine yerleştirilir. '3 Malzemeli Tatlılarla Hazırlanan Pratik Bayram Menüsü' içeriğinde, sponsor marka olan bir gıda ürünü tarife dahil edilir. Tarifin sonunda ürünü markette bulabileceğiniz bilgisi de verilir.

Hissenet’te native reklamlar nasıl kurgulanır?

Hissenet’te native reklamlar nasıl kurgulanır?

Hissenet, finans ve yatırım odaklı bir platform olduğu için native içerikler burada doğrudan bilgi odaklı ve ciddi formatta kurgulanır. Hedef kitlenin formuna uygun içeriklerle farkını ortaya koyar. Hazırlanan içerikte  teknik analiz uygulaması sponsor olarak yer alabilir. Kullanıcı da bu reklamı, analizi kolaylaştıran bir kaynak olarak algılamış olur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TV Ekstra’da reklamlar nasıl kişiselleştiriliyor?

TV Ekstra’da reklamlar nasıl kişiselleştiriliyor?

TV Ekstra neden farklı? Adreslenebilir reklamcılık anlayışıyla hareket eden TV Ekstra, reklamları izleyici profiline göre hedefleyerek markalara maksimum verim sağlıyor. Peki, bu nasıl mümkün oluyor? Son teknolojik altyapısı sayesinde, her kullanıcıya özel reklam gösterimi yapılabiliyor. Reklamlar kesinlikle her kişiye ayrı gösterilmiyor, bunun yerine kişiselleştirilmiş şekilde sunuluyor.

Mediazone native formatları kimler için uygun?

Mediazone native formatları kimler için uygun?

  • Hızlı tüketim ürünleri

  • Teknoloji ürünleri

  • Gıda ve mutfak eşyaları

  • Fintech ve dijital bankacılık

  • Seyahat, eğitim ve dijital servisler

Mediazone’un native reklam stratejisi, reklamın dikkat çekmeden çekmesini sağlayan çok önemli bir silaha sahip. Kullanıcılar reklama değil, içeriğe tıklar ama içeriğin içinde reklam mesajı zaten vardır.

Tüm bunların yanında Mediazone reklam için hangi teknolojilerden faydalanıyor? Hemen anlatalım.

Mediazone içerikleri yapay zekaya göre optimize ediliyor. Geniş Dil Modelleri (LLM'ler) ve GEO stratejilerinin faydası sayesinde üretilen içerikler arama motorlarının yanı sıra yapay zeka sonuçlarında da ön sırada yer alıyor. GEO ile yapay zeka görünürlüğü dikkate alınarak hazırlanan reklamlar hem daha akıllıca yerleştiriliyor hem de kullanıcı karşısına daha doğal şekilde çıkmış oluyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın