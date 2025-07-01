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Mediazone’un native reklam stratejisi, reklamın dikkat çekmeden çekmesini sağlayan çok önemli bir silaha sahip. Kullanıcılar reklama değil, içeriğe tıklar ama içeriğin içinde reklam mesajı zaten vardır.

Tüm bunların yanında Mediazone reklam için hangi teknolojilerden faydalanıyor? Hemen anlatalım.

Mediazone içerikleri yapay zekaya göre optimize ediliyor. Geniş Dil Modelleri (LLM'ler) ve GEO stratejilerinin faydası sayesinde üretilen içerikler arama motorlarının yanı sıra yapay zeka sonuçlarında da ön sırada yer alıyor. GEO ile yapay zeka görünürlüğü dikkate alınarak hazırlanan reklamlar hem daha akıllıca yerleştiriliyor hem de kullanıcı karşısına daha doğal şekilde çıkmış oluyor.