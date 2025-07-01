İçerik ve Reklamın Doğal Buluşması: Mediazone Native Formatları
Native reklamlar, kullanıcı deneyimini bölmeden, ziyaret edilen platformun içerik formatına uyum sağlayan reklam türleri. Yani bur formatlarla kullanıcı reklama maruz kaldığını fark etmeden markayla etkileşime geçebiliyor. Geleneksel banner ya da pop-up reklamlarda dikkat dağınırken, native reklamlarda dikkat, içeriğin akışında kalıyor. Haliyle de otomatik olarak etkileşim artıyor ve marka etkisini daha pozitif hale getiriyor. Mediazone, native reklamı yalnızca reklamı doğrudan yerleştirme olarak görmüyor. Her yayıncının editoryal tarzına uygun biçimde, yaratıcı senaryolarla, kullanıcıyı yormadan mesajı veren içerikler sunuyor. Onedio'daki mizahi testten Webtekno'daki karşılaştırmalı analiz içeriğine kadar farklı formatlarla reklamlarınız içeriğin bir parçası haline getiriyor.
Onedio’da native reklam formatları nasıl kurgulanır?
Mynet’te native reklamlar nasıl çalışır?
Webtekno’da native reklam kullanıcıya nasıl sunulur?
Yemek.com’da native reklamlar nasıl şekillenir?
Hissenet’te native reklamlar nasıl kurgulanır?
TV Ekstra’da reklamlar nasıl kişiselleştiriliyor?
Mediazone native formatları kimler için uygun?
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