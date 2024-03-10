Husumetlisini Öldürdü, Ağlayarak Teslim Olmaya Gitti! 'Abla Hallettim, Korkmayın'
Husumetlisini Öldürdü, Ağlayarak Teslim Olmaya Gitti! 'Abla Hallettim, Korkmayın'
Samsun'un Bafra ilçesinde kuzeni Bahri Sezgin'i (35) öldüren Ekrem Sezgin (32) teslim olmaya giderken kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kaydedilen görüntülerde ağladığı görülen Sezgin'in 'Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim.' dediği görüldü.
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Olay, Bafra ilçesine bağlı Mustecep Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre dün Ekrem Sezgin, husumetli olduğu kuzeni Bahri Sezgin'e tabancayla ateş etti.
Bahri Sezgin, göğsüne ve ensesine isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Sezgin’in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
Ekrem Sezgin ise olayın ardından aracıyla jandarmaya teslim olmaya giderken sosyal medya hesabından "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum.
Herkes bir gün öğrenir neyin ne olduğunu. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ekrem Sezgin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Ekrem Sezgin'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler 👇 🎥
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