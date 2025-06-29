Hoşlandığın Kişinin Dikkatini Çekme Garantili: Instagram Durumuna Ekleyebileceğin 12 Müzik
Hoşlandığımız kişilere duygularımızı direkt açamayabiliriz... Fakat çağımızda her şey daha kolay hale geldi! Instagram durumları sayesinde fikirlerimizi, duygularımızı gösterebiliyoruz. Bir de müzik eklenince hislerimizi daha etkili bir şekilde yansıtmış oluyoruz.
Hoşlandığınız biri varsa bu liste ile ilgisini çekebilirsiniz. Nasıl mı? Kendinizi tanıyın ve nasıl yansıtmak istediğinizi belirtin. Sonra listedeki şarkıların hangisini daha uygun bulursanız kullanın. Böylece hoşlandığınız kişiye güzel bir gönderme yapabilirsiniz. Gelin, şarkıları birlikte inceleyelim!
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1. Benson Boone - Beautiful Things
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2. The Neighbourhood - Sweater Weather
3. Olivia Rodrigo - Can't Catch Me Now
4. Arctic Monkeys - Do I Wanna Know?
5. Tate McRae - Greedy
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6. Billie Eilish - My Future
7. Apocalypse - Cigarettes After Sex
8. Tyla - Water
9. Tame Impala - The Less I Know The Better
10. Conan Gray - Winner
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11. RAYE, 070 Shake - Escapism.
12. Dua Lipa - Houdini
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