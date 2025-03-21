Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Adrien Brody
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Andrew Scott
Anne Hathaway
Benny Blanco
Dua Lipa
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Gal Gadot
Gigi Hadid
Kelsea Ballerini
Kat Graham
Karlie Kloss
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Rihanna
Pedro Pascal
Hailey Bieber
Henry Cavill
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