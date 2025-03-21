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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 23:33

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Adrien Brody

Adrien Brody

Andrew Scott

Andrew Scott

Anne Hathaway

Anne Hathaway

Benny Blanco

Benny Blanco

Dua Lipa

Dua Lipa
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Gal Gadot

Gal Gadot

Gigi Hadid

Gigi Hadid

Kelsea Ballerini

Kelsea Ballerini

Kat Graham

Kat Graham

Karlie Kloss

Karlie Kloss
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Rihanna

Rihanna

Pedro Pascal

Pedro Pascal

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Henry Cavill

Henry Cavill
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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