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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 01:24

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Timothee Chalamet

Timothee Chalamet

Rahi Chadda

Rahi Chadda

Rose Byrne

Rose Byrne

Rihanna

Rihanna

Laverne Cox

Laverne Cox
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Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian

Kerry Washington

Kerry Washington

Keke Palmer

Keke Palmer

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Florence Pugh

Florence Pugh
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Emma Stone

Emma Stone

Camila Cabello

Camila Cabello

Bella Hadid

Bella Hadid
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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