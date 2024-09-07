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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 17:50

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Taylor Swift & Travis Kelce

Taylor Swift & Travis Kelce

Florence Pugh

Florence Pugh

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Gigi Hadid

Gigi Hadid

Katy Perry & Orlando Bloom

Katy Perry & Orlando Bloom
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Lady Gaga

Lady Gaga

Kylie Jenner

Kylie Jenner

Khloe Kardashian

Khloe Kardashian

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

Cate Blanchett

Cate Blanchett
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Nicole Kidman

Nicole Kidman

Paris Hilton

Paris Hilton
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