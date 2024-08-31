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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 17:26

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Lili Reinhart

Lili Reinhart

Camila Mendes

Camila Mendes

Nicole Kidman

Nicole Kidman

Justin Bieber

Justin Bieber

Ursula Corbero

Ursula Corbero
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Cate Blanchett

Cate Blanchett

Katy Perry

Katy Perry

Bella Hadid

Bella Hadid

Jenna Ortega

Jenna Ortega

Sam Smith

Sam Smith
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