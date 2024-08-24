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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 14:56

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Tate McRae

Tate McRae

Bella Hadid

Bella Hadid

Paris Hilton

Paris Hilton

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Meryl Streep

Meryl Streep
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Selena Gomez

Selena Gomez

Usher

Usher

Katy Perry

Katy Perry

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

Justin Bieber

Justin Bieber
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Austin Butler & Kaia Gerber

Austin Butler & Kaia Gerber

Beyonce

Beyonce
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