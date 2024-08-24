Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Tate McRae
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Bella Hadid
Paris Hilton
Sabrina Carpenter
Meryl Streep
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Selena Gomez
Usher
Katy Perry
Sydney Sweeney
Justin Bieber
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Austin Butler & Kaia Gerber
Beyonce
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