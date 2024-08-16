Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Meghan Markle ve Prens Harry
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Taylor Swift ve Ed Sheeran
Kim Kardashian
Shawn Mendes
Jenna Ortega
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Lindsay Lohan
Nick Jonas ve Priyanka Chopra
Isabela Merced
Madonna
Sabrina Carpenter
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Liam Payne ve Kate Cassidy
Blake Lively
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