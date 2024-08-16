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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 17:05

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Meghan Markle ve Prens Harry

Meghan Markle ve Prens Harry

Taylor Swift ve Ed Sheeran

Taylor Swift ve Ed Sheeran

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Shawn Mendes

Shawn Mendes

Jenna Ortega

Jenna Ortega
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Lindsay Lohan

Lindsay Lohan

Nick Jonas ve Priyanka Chopra

Nick Jonas ve Priyanka Chopra

Isabela Merced

Isabela Merced

Madonna

Madonna

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter
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Liam Payne ve Kate Cassidy

Liam Payne ve Kate Cassidy

Blake Lively

Blake Lively
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