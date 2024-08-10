Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Sabrina Carpenter
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Rihanna
Jennifer Lopez
Kit Harington
Camila Cabello
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Blake Lively
Paris Hilton
Cardi B
Lady Gaga
Hailey& Justin Bieber
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Kendall Jenner
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