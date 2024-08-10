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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 17:20

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Rihanna

Rihanna

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Kit Harington

Kit Harington

Camila Cabello

Camila Cabello
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Blake Lively

Blake Lively

Paris Hilton

Paris Hilton

Cardi B

Cardi B

Lady Gaga

Lady Gaga

Hailey& Justin Bieber

Hailey& Justin Bieber
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Kendall Jenner

Kendall Jenner
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