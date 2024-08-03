Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Lady Gaga
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Kaia Gerber & Cindy Crawford
Nicole Kidman
Nick Jonas
Adele
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Hailey & Justin Bieber
Zendaya
Rihanna
Blake Lively
Carrie Underwood
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Rachel Bilson
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