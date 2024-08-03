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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 17:55

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Lady Gaga

Lady Gaga

Kaia Gerber & Cindy Crawford

Kaia Gerber & Cindy Crawford

Nicole Kidman

Nicole Kidman

Nick Jonas

Nick Jonas

Adele

Adele
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Hailey & Justin Bieber

Hailey & Justin Bieber

Zendaya

Zendaya

Rihanna

Rihanna

Blake Lively

Blake Lively

Carrie Underwood

Carrie Underwood
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Rachel Bilson

Rachel Bilson
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