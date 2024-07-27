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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 16:53

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Katy Perry

Katy Perry

Ariana Grande

Ariana Grande

Zendaya

Zendaya

Celine Dion

Celine Dion

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez
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Ryan Reynolds & Blake Lively

Ryan Reynolds & Blake Lively

Blake Lively & Gigi Hadid

Blake Lively & Gigi Hadid

Serena Williams

Serena Williams

Snoop Dogg

Snoop Dogg

Tyla

Tyla
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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emre54

Serene William ne zaman beyaz, hemde sarışın caharlize theron oldu yahu 😂😂😂

site sakini

Serena Williams ben görmeyeli ne kadar değişmiş 😂

Sheldon Cooper

Beyaz giymek 'açmış' 😀.