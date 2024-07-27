Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Katy Perry
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Ariana Grande
Zendaya
Celine Dion
Jennifer Lopez
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Ryan Reynolds & Blake Lively
Blake Lively & Gigi Hadid
Serena Williams
Snoop Dogg
Tyla
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Serene William ne zaman beyaz, hemde sarışın caharlize theron oldu yahu 😂😂😂
Serena Williams ben görmeyeli ne kadar değişmiş 😂
Beyaz giymek 'açmış' 😀.