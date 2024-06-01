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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 16:53

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Chris Evans

Chris Evans

Selena Gomez

Selena Gomez

Austin Butler

Austin Butler

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Sophie Turner

Sophie Turner
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Joey King

Joey King

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy

Joe Jonas

Joe Jonas

Paul Wesley & Natalie Kuckenburg

Paul Wesley & Natalie Kuckenburg

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez
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