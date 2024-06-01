Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Chris Evans
Selena Gomez
Austin Butler
Sabrina Carpenter
Sophie Turner
İçeriğin Devamı Aşağıda
Joey King
Anya Taylor-Joy
Joe Jonas
Paul Wesley & Natalie Kuckenburg
Jennifer Lopez
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın