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Holding Binasına Silahlı Saldırı: Saldırganlar Kaçtı

Holding Binasına Silahlı Saldırı: Saldırganlar Kaçtı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.04.2024 - 10:19

İstanbul’da bulunan Zorlu Holding binasına silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlar binaya isabet ederken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren Zorlu Holding merkez binasında meydana geldi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren Zorlu Holding merkez binasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle holding binasına ateş açıldı. Açılan ateş sonucu holding binasının 1 katında bulunan camlara 2 el kurşun isabet etti. Saldırganlar olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle holding binasına ateş açıldı. Açılan ateş sonucu holding binasının 1 katında bulunan camlara 2 el kurşun isabet etti. Saldırganlar olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri holding binası ve çevresinde incelemelerde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri holding binası ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Ölü ve yaralının olmadığı olayda holding binasının camlarında hasar meydana geldi.

Ölü ve yaralının olmadığı olayda holding binasının camlarında hasar meydana geldi.

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